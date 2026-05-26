El COAA acollirà la ponència «La llum com a material de construcció»

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ha programat la ponència “La llum com a material de construcció”, una sessió tècnica i sensorial organitzada per Light & Studio, orientada a professionals de l’arquitectura i el disseny. La jornada, que tindrà lloc el dijous, 28 de maig, a les 19 hores, a la seu de l’entitat, proposa una reflexió sobre la relació entre arquitectura, llum i fotobiologia, explorant com la il·luminació influeix directament en la manera d’habitar els espais i en el benestar de les persones.
Durant la sessió es treballaran estratègies d’integració lumínica, confort visual i sistemes de control dinàmic, amb una aproximació pràctica i experiencial que permetrà entendre la llum com un element estructural d’una arquitectura més humana, conscient i saludable.
La ponència inclourà:
— Estratègies circadianes i integració invisible
— Laboratori d’experimentació tàctil i sensorial
— Presentació de noves tecnologies lumíniques
— Espai de diàleg i networking entre professionals
L’activitat s’emmarca dins del 9è cicle de conferències que organitza el COAA. Es demana confirmar assistència a: info@coaa.ad. En acabar la ponència s’oferirà un càtering als assistents.