La Seu acollirà un acte per a impulsar la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO del Coprincipat d’Andorra

El pròxim divendres 29 de maig, a les 19:00 hores, l’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell serà l’escenari d’un destacat acte institucional centrat en la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO: «Els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra». L’esdeveniment estarà presidit per Mons. Josep-Lluís Serrano i Pentinat, Bisbe d’Urgell; Joan Barrera Aranda, alcalde de la Seu; i Josefina Lladós Torrent, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), els quals conviden tota la ciutadania i agents implicats a assistir a aquest acte clau per a l’impuls patrimonial del territori.
Intervencions clau i novetats històriques
L’acte comptarà amb la participació d’experts de primer nivell que explicaran l’estat i la rellevància d’aquest projecte transfronterer:
- Sr. Joan Reguant i Aleix, coordinador de la candidatura, qui exposarà els detalls i els objectius del dossier que es presenta davant la UNESCO.
- Sr. Carles Gascón Chopo, historiador i tècnic de patrimoni cultural, que oferirà la conferència articulada sota el títol «Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO». La xerrada posarà en relleu el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici i la seva vinculació directa amb el relat de la candidatura.
Un projecte de cooperació internacional
Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels projectes de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus, i compta amb el suport i cofinançament de la Unió Europea a través del programa Interreg POCTEFA / PYRÉPAT.
Així mateix, rep el suport institucional del Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el departament de l’Ariège, fent palesa l’aliança ferma entre els diferents territoris per a aconseguir el reconeixement internacional d’aquest llegat històric únic.