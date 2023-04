S’obre el període per a votar per correu per a les eleccions municipals, a Espanya, del 28 de maig

Es pot votar per correu per la web de Correos (correos.es)

A Espanya, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica avui dimarts, 4 d’abril, la convocatòria de les Eleccions Locals 2023 que se celebraran el diumenge 28 de maig. És, per tant, una dada a tenir en compte per a molts espanyols, especialment, per a aquells que per un motiu o un altre, aquell dia, no podran atansar-se fins als seus col·legis electorals.

Des d’avui 4 d’abril i fins el proper 18 de maig, els ciutadans amb dret a sufragi poden sol·licitar el vot per correu a la trentena d’oficines de Correus repartides arreu de la Demarcació de Lleida i Pirineu, als quals, s’afegeixen altres serveis auxiliars en els municipis lleidatans per tal de donar cobertura al conjunt d’electors que optin per aquesta modalitat a l’hora d’exercir el dret a vot. La sol·licitud de vot per correu també es pot fer a través de la pàgina web de correos.es