Serra: “La victòria i la majoria absoluta clara de Demòcrates a les eleccions no ens portarà a l’autocomplaença”

El Secretari General de Demòcrates, Jaume Serra (Demòcrates)

El secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, ha fet balanç aquest dimarts al matí dels resultats de les Eleccions Generals del passat diumenge 2 d’abril. Uns resultats que no es poden més que celebrar, tenint en compte la “majoria absoluta clara” assolida i la victòria a sis de les set parròquies del país. Ara bé, ha garantit que aquests bons resultats, aquesta confiança en Demòcrates de la ciutadania d’Andorra, “no ens

portarà a l’autocomplaença”, perquè són molts els reptes de país i problemàtiques que caldrà afrontar la propera legislatura.

A la vegada, Serra ha apel·lat també a “l’autocrítica”, perquè el percentatge de gairebé el 33% d’electors que han confiat en Demòcrates a la llista nacional és lleugerament més baix que fa quatre anys. També en el cas de Sant Julià de Lòria, l’única parròquia que no serà taronja, caldrà fer una anàlisi profunda per a determinar els motius pels quals Demòcrates no s’ha pogut endur la victòria: “Alguna cosa s’ha fet malament si no hem guanyat”.

D’altra banda, i pel que fa a la resta de formacions amb qui Demòcrates es presentava a les territorials, el Secretari General del partit ha defensat que s’ha de fer “una lectura correcta dels resultats, perquè la representació al Consell General ve del resultat de les urnes”. “No es pot canviar l’espectre polític del Consell sense reflectir el que ha votat la ciutadania”, ha defensat, afegint que tampoc tindria sentit que Demòcrates perdés la majoria parlamentària. En qualsevol cas, també ha deixat clar que els grups que han format part de la coalició aquests darrers quatre anys “han funcionat molt bé” i “portem un programa similar”.

Pel que fa als nous grups que configuraran l’oposició parlamentària, Serra també ha llençat un missatge de mà estesa, perquè si durant la campanya és normal que es ressaltin les diferències, a partir d’ara “és millor buscar les similituds”. Especialment en aquelles qüestions que afecten estructuralment Andorra, on “és bo que s’avanci conjuntament”.

Finalment, i amb relació als missatges que aquests darrers dies s’han llençat sobre l’actual sistema electoral, ha recordat que va néixer “fruit d’un pacte constitucional i d’una història política”. “No hi ha sistemes millors o pitjors, si n’hi hagués un de millor tothom tindria el mateix”, ha plantejat, defensant també la representació territorial de les parròquies menys poblades. A l’espera de conèixer realment quins canvis es volen fer, ha demanat a la resta de forces “que no ho facin servir políticament”.