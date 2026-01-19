Sis turistes arrestats per possessió de droga i quatre més per alcohol al volant

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut sis persones, totes turistes, la darrera setmana. Cinc van ser controlades a la frontera del riu Runer i, l’altra, a la frontera amb França. Es tracta d’un home de 27 anys que accedia al país amb 0,1 grams d’èxtasi i 0,59 grams de cocaïna; un altre de 30 anys en possessió de 30 mil·lilitres de cocaïna líquida, 2,62 grams d’heroïna, 0,59 grams d’haixix i 1,35 grams de marihuana; dos turistes de 28 i 30 anys que viatjaven junts amb 6,5 grams de tusi i 3,4 grams d’haixix; un cinquè home de 25 anys que entrava al Principat en possessió de 0,28 grams de cocaïna i, finalment, un altre turista de 35 anys controlat amb 0,5 grams d’èxtasi.
Detencions per positius en alcohol
Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat cinc persones els darrers dies. Són homes d’entre 20 i 35 anys, quatre dels quals turistes, controlats en diferents punts de la xarxa viària amb taxes positives d’alcoholèmia de 0,89 a 2,11.