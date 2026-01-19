Obertes les inscripcions per a participar en la rua de Carnestoltes d’Andorra la Vella i Escaldes

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han obert les inscripcions per a participar en la rua conjunta de Carnestoltes 2026, que se celebrarà el proper 14 de febrer (dissabte). Les persones i col·lectius interessats poden formalitzar la seva inscripció als departaments de Cultura dels dos comuns, del 19 de gener al 13 de febrer, fins a les 13 hores.
L’organització recorda que, per a participar en el concurs de comparses, cal un mínim de vuit persones per grup. El concurs està obert a totes les edats i la temàtica de les disfresses és lliure. El jurat valorarà especialment l’elaboració i l’originalitat de les disfresses, la posada en escena durant la cercavila i la qualitat de la coreografia.
El certamen manté les dues categories de premis. Pel que fa al concurs de comparses, s’atorgaran premis de 800 euros per a la comparsa guanyadora, 650 euros per a la segona classificada, 450 euros per a la tercera i un premi de 300 euros a la comparsa més familiar. D’altra banda, el concurs de coreografies preveu premis de 500 euros per al primer lloc, 400 euros per al segon i 300 euros per al tercer.
Per a participar a la rua amb elements motoritzats, vehicles o estructures mòbils que puguin comportar un risc per als participants, el públic o el mobiliari urbà, serà obligatori presentar un document acreditatiu de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents o desperfectes.
A més, l’organització informa que no s’acceptaran inscripcions amb vehicles de grans dimensions, d’entre 3 i 3,5 tones, per a fer de carrossa, amb l’objectiu d’evitar problemes de circulació durant el recorregut de la rua.
La cercavila tindrà lloc el 14 de febrer, a partir de les 18 hores. Els participants hauran de ser al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany una hora abans de l’inici, des d’on començarà la desfilada, que transcorrerà pel carrer de la Constitució, l’avinguda Carlemany, l’avinguda Meritxell i finalitzarà a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Un cop finalitzada la rua, se celebrarà una botifarrada popular per a tots els participants i tindrà lloc l’actuació de les comparses inscrites al concurs de coreografies a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Al final de la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies.