Els màsters sumen 13 medalles al Campionat de Catalunya d’Hivern, a Manresa

Els màsters han completat una destacada participació al Campionat de Catalunya d’Hivern Màster, disputat aquest cap de setmana a Manresa, amb un balanç positiu tant a nivell de resultats com de sensacions col·lectives. Els representants de la Federació Andorrana de Natació (FAN) van sumar diverses medalles en diferents categories i proves, demostrant el bon moment del grup i la progressió constant de les marques en aquest tram de la temporada.
En categoria femenina, Eszter Abraham va pujar al més alt del podi en els 400 metres lliures (50+), a més d’aconseguir el bronze als 200 metres esquena (50+). Estela Montejo Martín va signar una gran actuació amb diverses medalles en braça i esquena dins la categoria 50+, mentre que Ayça Aydin Ozdokmeci va destacar en papallona i braça en categoria 35+, sumant també presència al podi. A més, Carolina Cuen Llacuna va aconseguir el bronze als 100 metres esquena (55+).
En categoria masculina, Luis Espinosa Aguareles va obtenir la plata als 50 metres braça (45+), mentre que Jorge Martínez Romero va completar una actuació sòlida amb diverses medalles de bronze en proves d’esquena i estils dins la categoria 55+.
Més enllà dels resultats, des del cos tècnic es destaca l’ambient viscut durant el campionat, amb una excel·lent cohesió de grup, una actitud molt positiva a la piscina i una evolució favorable de les marques. Tot plegat, amb l’objectiu de continuar progressant i arribar en el millor moment competitiu als campionats d’estiu.