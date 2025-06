El jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda (SFGA)

Aquesta setmana s’inicia una nova fase de conservació al jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda. El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural, ha contractat l’empresa PETRA S.Coop., especialitzada en restauració arqueològica, per a continuar els treballs de conservació i restauració, iniciats el 2023, al jaciment situat a Santa Coloma.

Els treballs tindran una durada estimada de sis setmanes i l’import total destinat a la conservació i restauració de tot el jaciment és de 62.899 euros, que s’afegeixen als 43.900 euros destinats en les campanyes anteriors. La intervenció contempla actuacions integrals per a restaurar els sectors del jaciment més afectats per la degradació del temps i les condicions meteorològiques, garantint la continuïtat i facilitant la lectura de les estructures. Les directrius d’intervenció han estat elaborades pels tècnics arqueòlegs de l’Àrea de Patrimoni Cultural, amb l’assessorament de l’especialista Eudald Guillamet.

La intervenció de restauració comptarà amb el suport de dos especialistes en la tècnica de construcció de pedra seca, per a la restauració de les estructures. A més, l’equip tècnic del Comú d’Andorra la Vella col·laborarà en el desbrossat i la neteja del jaciment.

Les actuacions s’inscriuen dins del conveni signat el 13 de desembre de 2022 entre el Govern, el Comú d’Andorra la Vella, la societat Gestió del Jaciment SLU i Molines Immobles SLU. Aquest acord té com a objectiu garantir la preservació i posada en valor del jaciment, així com el desenvolupament futur del Pla Director de la zona, que reforçarà les iniciatives previstes en el dossier de candidatura a la UNESCO. Paral·lelament, el Departament de Patrimoni Cultural organitzarà visites guiades per a apropar el públic al valor patrimonial de l’espai i donar a conèixer les intervencions en curs.

El jaciment, declarat Bé d’Interès Cultural, forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO, sota el projecte “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”.