Es constitueix el Consell Nacional per la Llengua

Reunió del Consell Nacional per la Llengua (SFGA)

Aquest matí de dilluns s’ha constituït el Consell Nacional per la Llengua (CNL), òrgan de caràcter polític i social on estan representats el Govern, els comuns, la Universitat d’Andorra (UdA), Andorra Recerca i Innovació (AR+I), el Consell Econòmic i Social (CES), i la Plataforma Andorrana per la Llengua. La primera reunió celebrada al centre de català d’Encamp ha estat encapçalada pels ministres de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; i de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, sobre els quals recau conjuntament la presidència de l’organisme.

El Consell Nacional per la Llengua és, juntament amb la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació, i el Departament de Política Lingüística, un dels organismes encarregats de la política lingüística. Els objectius són, entre altres, fer el seguiment de l’aplicació de la Llei de la llengua pròpia i oficial; fomentar l’ús habitual del català en tots els àmbits; garantir la participació activa de totes les administracions públiques en la política lingüística i contribuir a la difusió dels resultats de les actuacions dutes a terme per a fomentar el català com a llengua oficial i social.

A la reunió s’han exposat les darreres dades disponibles de coneixements i usos lingüístics, l’aplicació de la Llei de la llengua pròpia i oficial, el procediment per a fixar els objectius generals de la política lingüística per al trienni 2025-2028 i l’establiment del calendari de trobades vinents.

De fet, s’ha acordat que el debat per a l’elaboració del Pla nacional per la llengua es durà a terme en la propera reunió del Consell, al setembre. En funció de l’abast d’aquest Pla i perquè en el debat hi pugui haver representades altres institucions del país, el Consell Nacional per la Llengua podrà incloure altres membres eventuals en representació del Consell General, l’Administració de justícia o altres organismes i entitats implicades.





Els membres del Consell Nacional per la Llengua

A banda dels titulars de Cultura i d’Educació, que actuen com a copresidents, el Consell Nacional per la Llengua està integrat per la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, com a representant dels set comuns, en qualitat de vicepresidenta, i el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, que n’és el director executiu.

També en són membres el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves; la directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans d’Educació, Eugènia Duró; el director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Albert Maluquer; la gerenta d’Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech; els secretaris generals dels set comuns; Guillem Fiñana, com a representant de la Plataforma Andorrana per la Llengua, i dos representants del Consell Econòmic i Social, Iago Andreu i Sergi Esteves. A més, hi ha assistit la cap del Servei de Política Lingüística, Marta Pujol, que actua com a secretària, i el tècnic del Servei de Política Lingüística, Llorenç Roviras.