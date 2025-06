Els acords de la darrera Junta de Presidents de Grups Parlamentaris

Reunió de la Junta de Presidents de Grups Parlamentaris (Consell General)

La Junta de Presidents de Grups Parlamentaris, reunida aquest dilluns a la tarda, ha ratificat el calendari de sessions del Consell General pel que resta d’aquest període de sessions i que es va aprovar en la reunió anterior, amb una modificació pel que fa als horaris previstos del Debat d’orientació política del Govern:

Sessions ordinàries:

Dimarts, 15 de juliol, a les 9.30 h

Sessions de preguntes al Govern:

Dimarts, 8 de juliol, a les 9.30 h

Debat d’orientació política del Govern:

Dimecres 18 de juny, a les 9.30 h

(Intervenció inicial del cap de Govern)

Dijous, 19 de juny, a les 9.30 h

(Intervenció inicial dels grups i el conseller no adscrit)

Dijous, 19 de juny, a les 16.00 h

(Torns de rèplica del cap de Govern i dels grups parlamentaris i el conseller no adscrit.

Un cop acabat el debat es llegiran al Ple les propostes de resolució presentades)

Divendres, 20 de juny, a les 12.00 h

(Debat i votació de les propostes de resolució)





Determinació de Comissions Legislatives per a les iniciatives legislatives a tràmit

La Junta de Presidents ha acordat que tant el Projecte de Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat com la Proposició de llei de modificació de les normes reguladores dels cossos especials i de la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia, un cop s’admetin a tràmit per la Sindicatura aquest dimecres, seran tractats per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals.





Jurament del copríncep episcopal

Josep-Lluís Serrano Pentinat és Copríncep episcopal del Principat d’Andorra des del passat dissabte, 31 de maig, al migdia. El seu nomenament com a Bisbe d’Urgell li dona ‘de facto’ totes les atribucions com a Copríncep, inclosa la facultat de signar lleis, tot i això, i tal com estipula l’Article 43.2 de la Constitució del Principat d’Andorra ha de “jurar o prometre exercir les seves funcions d’acord amb la present Constitució”.

La Junta de Presidents ha determinat que aquest acte de jurament, que es fa en una sessió de Consell General, se celebri el dijous, 26 de juny de 2025, a les 12.00 h.

L’acte comptarà amb dues parts: una pròpiament institucional i una altra oberta a la ciutadania, posterior a l’acte de jurament que tindrà lloc al nou hemicicle.





Avís públic per a persones candidates a nou cap de l’APDA

Al llarg de la primera quinzena d’aquest mes de juny es publicarà l’avís públic de convocatòria de persones candidates a Cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) amb totes les disposicions i requeriments necessaris per a poder presentar-s’hi. El termini previst per a la presentació de la documentació necessària finalitzarà el 15 de setembre del 2025.

El procés es farà de forma similar al que ja s’ha fet amb l’elecció del Raonador del Ciutadà i estarà liderat per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. D’aquesta manera, es deixa de costat el nomenament polític i passa a ser de mèrits.

La pròxima reunió de la Junta de Presidents se celebrarà el dilluns, 7 de juliol, a les 16.00 h.