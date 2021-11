S’inicia l’estratègia per enfortir el vincle entre la població local i la Catedral de la Seu d’Urgell

El projecte, promogut per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Museu Diocesà d’Urgell, planteja definir una estratègia per tal de posicionar la Catedral de la Seu d’Urgell com un element identitari entre la població local i enfortir-hi el vincle.

La primera acció del projecte és un estudi per tal de conèixer quina és la percepció actual de la població de la Seu d’Urgell cap al monument. Per facilitar la participació, l’equip de treball ha creat una enquesta dinàmica a la qual es convida a tothom a participar. Estarà activa fins al 22 de desembre i s’hi pot accedir mitjançant l’enllaç: https://quizizz.com/pro/join?gc=09178897

“En el context de la Catedral, es veu la necessitat d’enfortir i reafirmar una vinculació molt més estreta de la que ara hi ha amb la població local de la Seu i per extensió, amb la resta de la comarca”, expliquen des de l’equip de treball.

D’aquesta manera es busca també aproximar-se a nous públics de la Seu d’Urgell i comarca, així com esdevenir un projecte demostratiu que pugui ser replicable a altres museus o equipaments patrimonials catalans.

Un pas més en el camí de la candidatura per a Patrimoni Mundial

Les accions de l’estratègia s’emmarquen en el context de la candidatura transfronterera entre Andorra, França i Espanya per a Patrimoni Mundial de la Humanitat que inclou tretze monuments del territori pirinenc, entre els quals hi ha la Catedral de la Seu d’Urgell.

En el projecte hi treballen conjuntament tècnics de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Museu Diocesà d’Urgell, amb el suport tècnic de Raiels, una cooperativa de treball centrada en la cerca de solucions personalitzades per afrontar els reptes del territori i generar desenvolupament local. A més, també compta amb el finançament del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.