Detingut després de forçar la caixa de la màquina de rentar de dues pensions

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 15 al 21 de novembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (13) i altres delictes (4), entre les que destaca la d’un home que havia forçat la caixa moneder de la màquina de rentar en una pensió.

El 19/11/2021 a les 16:10 hores a Escaldes-Engordany, va ser detingut un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte de furt amb força. Es van requerir els serveis policials per part del gerent d’una pensió, ja que un client de l’establiment hauria forçat la caixa moneder de la màquina de rentar i s’hauria endut el contingut dinerari que hi havia. Es vincula al presumpte autor amb un fet similar en un altre establiment d’hoteleria del Principat, fet denunciat l’11/09/2021. El perjudici dinerari d’ambdues denuncies és de 90 euros aproximadament.

Delictes contra la salut publica

El 15/11/2021 a les 16:40 hores en dependències del Centre Penitenciari d’Andorra la Vella, es deté una dona de 55 anys, per possessió de 0’9 grams de marihuana, la qual volia cedir al seu fill intern durant una visita presencial.

El 20/11/2021 a les 03:46 hores a Andorra la Vella, es detenen dos veïns del Principat de 30 i 32 anys, per consum i possessió de cocaïna. S’efectua un control en un aparcament públic, lloc on en l’interior d’un turisme es troben els interessats que acaben de consumir unes “ratlles”, tanmateix se’ls hi troba un petit embolcall de 0’6 grams de cocaïna.

El 21/11/2021 a les 04:10 hores a Andorra la Vella, es detenen altres dos homes de 37 i 48 anys, també per consum i possessió de cocaïna. El control també es va fer en un aparcament públic, lloc on en l’interior d’un turisme es troben els interessats que estan consumint unes “ratlles”. En aquest cas se’ls hi troba un petit embolcall amb 1’2 grams de cocaïna, endemés de 1’5 grams de marihuana.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 16/11/2021 a les 01:15 hores, un home de 36 anys és detingut amb una taxa d’1’39 g/l., parada rutinària.

El 16/11/2021 a les 04:20 hores, un turista de 40 anys, amb una taxa d’1’73 g/l., control rutinari.

El 20/11/2021 a les 02:40 hores, es deté un home de 36 anys, amb una taxa d’1’65 g/l, parada rutinària. Es dona la circumstància que en el moment del control hi havia set passatgers, en un turisme habilitat únicament per cinc persones.

El 20/11/2021 a les 04:45 hores, un home de 30 anys és detingut amb una taxa d’1’50 g/l, control específic.

El 20/11/2021 a les 16:25 hores, es deté un home de 64 anys, amb una taxa d’1’04 g/l, control rutinari.

El 21/11/2021 a les 00:30 hores, una dona de 30 anys és detinguda amb una taxa d’1’16 g/l, parada rutinària.

El 21/11/2021 a les 00:48 hores, un turista de 32 anys és detingut amb una taxa d’1’30 g/l, parada rutinària.

El 21/11/2021 a les 03:27 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa d’1’02 g/l, accident danys materials.

El 21/11/2021 a les 04:12 hores, es deté un home de 24 anys, amb una taxa de 2’16 g/l, accident danys materials.

El 21/11/2021 a les 05:40 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 33 anys, amb una taxa de 0’84 g/l i positiu a la prova salivar de tòxic. A més, se li atribueixen els delictes contra la integritat física i contra la salut pública. Es va requerir els serveis policials per un presumpte atropellament, on el conductor hauria marxat del lloc del sinistre. Instants desprès es pot controlar el vehicle, i en el seu interior hi ha nou passatgers, en un turisme habilitat únicament per cinc persones. Els agents interventors determinen que es produeix una discussió acalorada entres dos grups de persones, motiu pel qual el detingut, que fa part d’un dels grups, puja al seu vehicle (amb el vuit altres ocupants), i degut a que es troba molt angoixat, fa una maniobra de marxa enrere i dona un cop, presumptament sense intencionalitat, amb la part anterior del seu vehicle, al maluc d’una noia (que fa part de l’altre grup), dona de 23 anys. A l’interessat se’l troba en possessió d’una ínfima quantitat d’amfetamines 0’1 grams, endemés d’1’1 grams de marihuana.

El 21/11/2021 a les 06:51 hores, es deté una dona de 26 anys, amb una taxa d’1’67 g/l, accident danys materials.

El 21/11/2021 a les 21:14 hores, un home de 48 anys és detingut, amb una taxa d’1’13 g/l. control rutinari.

El 21/11/2021 a les 23:43 hores, es deté un home de 29 anys, amb una taxa d’1’34 g/l, accident danys materials.

Detencions per altres delictes

El 17/11/2021 a les 00:21 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

El 18/11/2021 a les 04:33 hores a Escaldes-Engordany, un home de 45 anys és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i l’honor -desobediència i injuries a funcionaris de policia en exercici de llurs funcions-. Els agents van ser requerits en un establiment hoteler per quan al seu interior una persona que no es troba allotjada no vol marxar de les seves instal·lacions. En el moment de ser controlat i donar-li les instruccions per sortir de l’establiment, l’interessat reacciona de manera desproporcionada i violenta envers els agents.

El 20/11/2021 a les 13:10 hores a la Massana, es deté un home de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. Es controla a l’interessat conduint un turisme i aquest fa objecte d’una suspensió de permís de conduir per ordenança penal.