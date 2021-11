Vinyes-Mercader, obligats a abandonar en el Ral·li Illes Canàries

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), una vegada més, no van tenir la sort de costat per guanyar una prova de l’ERC2. Quan eren líders destacats de la classificació provisional i s’estava disputant la part final de la penúltima cronometrada del 45 Ral·li Illes Canàries es van veure obligats a deixar la cursa. El tàndem del #24 de l’equip Suzuki Ibèrica es va situar al capdavant de la classificació després de la primera especial, posició que van mantenir fins que el canvi de velocitats del Suzuki Swift R4lly, va dir prou i Vinyes-Mercader no van tenir cap opció de completar la prova.

Una vegada en l’assistència, el pilot de Suzuki Ibèrica, estava decebut per haver abandonat el ral·li tan prop del final i en una posició tan favorable, però d’altra banda comentava: “Estic molt content per Suzuki i els meus companys, dos extraordinaris col·legues, que han aconseguit del títol de l’ERC2, en la temporada del nostre debut europeu”.

La jornada de reconeixements va tornar a ser la més dura del ral·li

Els organitzadors havien previst una jornada i mitja per a reconèixer les cronometrades. No obstant això amb els horaris tan ajustats del timing horari, per a tenir unes hores més de descans abans d’iniciar la competició, la majoria d’equips van optar per allargar el dimecres (dia 17), fins a l’extrem de no parar ni per menjar, per completar les dues passades reglamentàries a cada cronometrada. Vinyes-Mercader van estar entre els que van triar aquesta possibilitat i van donar per finalitzats els reconeixements entrada la nit de l’esmentat dimecres.

Sense poder dissimular el cansament en el seu rostre, Vinyes resumia així el primer dia d’acció en terres canàries: “Al contrari que en ral·lis anteriors, coneixíem, parcialment o totalment, les especials. Malgrat tot el dia ha estat molt dur, les especials canàries, amb desnivells continus, són complicades, canvis de ritme constants, asfalts variats…, és obvi dir que has de mantenir la concentració al màxim en tot moment”.

A més continuava comentant un aspecte que a les illes afortunades sempre és molt variable, la meteorologia: “Diuen que hi haurà pluja durant els dies del ral·li. Com sempre el problema en Gran Canària és saber on i quan. La veritat és que aquesta vegada la pluja no ha estat un problema. És cert que va fer acte de presència però en zones no cronometrades i de manera molt localitzada”.

Temperatures molt desiguals amb pocs quilòmetres de diferència

Com bé deia Vinyes, la pluja no va tenir incidència decisiva en el desenllaç del ral·li, com tampoc la van tenir les importants diferències de temperatura, també habituals a l’illa. Per exemple, a la Creu de Tejeda (1.600 metres d’altitud), a mitja tarda (18.00 hores) els termòmetres marcaven 5º, mentre que a la mateixa hora a Las Palmas (a 37 quilòmetres) se superaven els 20º. En aquesta edició de l’Illes Canàries, l’ambient climatològic del qual van poder gaudir els presents a l’illa va ser agradable en pràcticament totes les zones per les quals va discórrer el ral·li.

Free-Practice i tram de qualificació (TC) en una especial (2,94 km) en Telde Cazadores

Es van posar els cronos en marxa (dijous dia 18) i la primera conclusió que es va poder treure és que, el pilot polonès Dariusz Polonski venia decidit a lluitar per la tercera plaça del podi amb Vinyes. El pilot de Fiat va marcar un millor crono de 1’27”423, mentre que el de Suzuki Ibèrica va parar el crono en 1’29”363.

Malgrat tot, per a Vinyes, no deixava se ser anecdòtic aquest resultat, així ho comentava: “Crec que per a nosaltres el més important és que el Swift s’ha comportat de manera impecable. Un altre detall a tenir en compte és que el traçat d’aquest TC poc tenia a veure amb els que ens trobarem durant el ral·li …, Això acaba de començar i, amb tota seguretat, serà molt complicat”.

Set escratx parcials de 9 possibles en la primera etapa del Canàries 2021

Vinyes-Mercader, al volant del Swift #24, van iniciar la competició, amb l’objectiu de marcar diferències des del principi. Van completar el primer bucle d’aquesta primera etapa (Valsequillo, Sant Mateu , Tejeda i Santa Lucia), marcant el millor crono de l’ERC2 en totes les especials i amb gairebé un minut d’avantatge sobre el seu immediat perseguidor, Garcia-Ghuneim (Fial Abarth). En aquests instants el rival directe per a la tercera plaça del podi (Polonski) havia abandonat el ral·li.

Tot va continuar igual en la disputa del segon pas per les especials esmentades, Vinyes-Mercader van acabar aquesta primera etapa clarament distanciats dels seus rivals, Garcia-Ghuneim a 1’51”3, en entrar el Swift al parc tancat final d’aquesta primera etapa.

Al final de l’etapa Vinyes es mostrava content, però era conscient que quedava molt per fer: “Sens dubte, hem tingut l’arrencada esperada, però en la segona etapa no ens podem relaxar. A més el pilot polonès s’ha acollit a l’opció super-ral·li, per la qual cosa acabar és indispensable per a estar en el podi final”.

En la segona el Suzuki Swift #24 va seguir al capdavant, fins a …

Durant la segona etapa els obstacles a superar eren les especials de la part nord de l’illa (Arucas, Moya, Valleseco i Telde). En el primer pas per les mateixes es va mantenir la inèrcia del dia anterior. Els tàndems de Suzuki Ibèrica es van repartir els escratx i les diferències van anar creixent a favor de Vinyes al capdavant de la provisional.

El mateix guió es va seguir fins a la part final de Valleseco, on es va produir l’incident esmentat que va deixar a Vinyes-Mercader fora de carrera i en conseqüència fora del podi final de l’ERC2 de la present temporada.

El parc d’assistència final, Vinyes es lamentava pel desenllaç final d’un Canàries que, fins a aquest instant, s’havia desenvolupat amb absoluta normalitat: “Hem de tornar al tòpic, les carreres són així d’injustes. No es pot parlar d’objectius complerts fins que ets al parc tancat, et diria més, fins que no s’han passat les verificacions finals. També pot haver-hi sorpreses. Aquesta vegada se’ns ha escapat tot en l’últim moment”.

Malgrat que la decepció va ser majúscula, el pilot de Suzuki Ibèrica va valorar en la seva justa mesura una temporada important en la seva trajectòria esportiva: “Abans de res vull agrair el gran esforç que ha fet l’equip Suzuki Ibèrica perquè poguéssim seguir un calendari europeu, el de l’ERC. Ha estat una gran experiència, he après molt competint en especials molt variades de diferents països i a vegades amb un alt grau de dificultat. Sens dubte ha estat un any de “formació” molt interessant que m’hagués agradat confirmar amb un triomf parcial, com a mínim, per a dedicar-lo a un equip que ho ha donat tot per ajudar-nos. Aquest triomf l’hem tingut molt a prop, però al final no ha estat possible”.

Vinyes-Mercader tornaran a situar-se al volant del Swift R4lly S els dies 10 i 11 de desembre en el Rallyshow de Madrid 2021. El circuit del Jarama serà l’escenari de les últimes especials cronometrades que disputaran els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica aquesta temporada.