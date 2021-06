S’impulsa un web per promocionar tots els refugis dels Pirineus a través del projecte POCTEFA-ENTREPYR 2

A través d’un sol portal web es podran consultar i fer reserves d’un total de 68 refugis guardats de tots els vessants del Pirineu, entre els quals hi figuren els 4 refugis guardats que té Andorra. L’apartat, www.entrepyr.eu que estarà en ple funcionament a partir de l’1 de juliol, té com a funcionalitat posar a disposició de la ciutadania una central de reserves unificada, també compta amb els diferents circuits de senderisme d’interconnexió amb els refugis.

El portal, de multi idioma, aporta informació dels refugis a través d’un mapa interactiu i dinàmic i amb webcams que emeten imatges en temps real per facilitar el coneixement dels mateixos per part de la ciutadania. L’objectiu final és que hi figurin els 84 allotjaments d’aquest tipus que es troben arreu del Pirineu.

Aquesta és una de les accions que s’han pogut tirar endavant gràcies a l’adhesió d’Andorra al projecte europeu POCTEFA-ENTREPYR 2 i que permeten continuar amb la feina ja endegada pel Govern, i que així figura al pla Horitzó23, per fer valdre la xarxa de refugis guardat de muntanya.

ENTREPYR 2 és una iniciativa de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra amb l’objectiu de promoure la col·laboració dels principals propietaris i gestors dels refugis guardats de tot el Pirineu, i la promoció del turisme sostenible de muntanya. Per, a més, establir la interconnexió d’aquests equipaments mitjançant les rutes de senderisme, i creant un lloc web on trobar tota la informació i realitzar les reserves en aquests establiments.

Així mateix, el projecte també ha possibilitat la recopilació dades cartogràfiques de les rutes que uneixen els refugis i, fruit d’aquesta feina, s’ha elaborat un tríptic amb una cartografia bàsica que recull tots els refugis del Pirineu i que es distribuirà tant als refugis com a les Oficines de Turisme. A més, s’ha realitzat un cens de les infraestructures de tractament i gestió de l’aigua, dels vàters secs als refugis, i s’ha editat un dossier tècnic recopilant totes les dades, així com uns rètols de sensibilització sobre l’ús de l’aigua als refugis.

De forma paral·lela, el projecte també ha impulsat que la Universitat de Toulouse hagi creat l’Observatori Transfronterer dels refugis del Pirineu per realitzar enquestes als usuaris dels refugis, tant a l’hivern com a l’estiu, per iniciar un estudi socioeconòmic d’aquest sector d’activitat.

Finalment, s’ha creat l’Associació Transfronterera Entrepyr, sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia amb seu a Saragossa (Espanya). És una associació de tots els propietaris i gestors dels refugis del Pirineu, amb la finalitat de promoure la freqüentació transfronterera dels refugis de tot el Pirineu. Per aconseguir-ho, l’associació realitzarà les accions de comunicació i de promoció dels refugis de muntanya mitjançant el nou portal web.

Tanmateix, realitzarà accions conjuntes amb la gestió i sensibilització ambiental, en l’àmbit de la gestió cultural, del turisme, l’esport i les activitats al medi natural, la creació de productes culturals i turístics per al descobriment del patrimoni natural i cultural, com l’eco-turisme, elaborant polítiques comunes i desenvolupant accions comunes, així com executar projectes europeus transfronterers.