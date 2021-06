El Comú d’Encamp aporta 1,5 milions al fons de solidaritat per combatre els efectes de la Covid-19

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha ratificat avui, en un acte institucional amb el Cap de Govern, Xavier Esport, l’acord perquè el Comú d’Encamp faci efectiva l’aportació 1,5 milions d’euros al fons de solidaritat del Govern per pal·liar els impactes econòmics de la COVID-19.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “aquest acte és la culminació d’uns acords i d’una col·laboració que hem realitzat totes les institucions durant la pandèmia”, afegint que “els comuns hem estat al costat del Govern amb tot el que se’ns ha demanat” remarcant que “no només per aquesta aportació econòmica, que entenem com una ajuda directa als nostres ciutadans, sinó amb els stoplabs, amb l’assistència a la gent gran…,” i ha assegurat que “ha estat una col·laboració des de fa un any i mig, exemplar, per part dels comuns i de Govern i així continuarem”.

Aquesta aportació es destinarà a finançar, exclusivament, les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les Reduccions de la jornada laboral (RJL).

En la seva intervenció, el cap de Govern ha recordat que la irrupció del coronavirus SARS-CoV-2 i la seva ràpida propagació “ens van obligar a prendre mesures sense precedents: amb el suport de totes les forces parlamentàries, vam aprovar diferents mesures en l’àmbit econòmic, social i laboral mobilitzant gairebé 400 milions d’euros”.