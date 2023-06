Visita de la representant de l’ONU sobre la violència envers els infants

La representant especial del secretari general de l’ONU sobre la violència envers els infants, Najat Maalla M’jid amb Espot (SFGA)

La representant especial del secretari general de l’ONU sobre la violència envers els infants, Najat Maalla M’jid, ha iniciat aquest dilluns una visita oficial a Andorra amb la voluntat de conèixer de primera mà el treball que impulsa el Govern en matèria d’infància. La visita de M’jid permet donar visibilitat a nivell internacional a les polítiques nacionals alineades amb l’actuació i les prioritats de l’ONU. La delegació de les Nacions Unides l’ha completat la delegada per a la protecció de la Infància, Tea Machaidze.

M’jid s’ha reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, amb qui ha pogut constatar que per a l’Executiu la prevenció i protecció dels infants envers qualsevol violència és una prioritat. Espot li ha explicat en particular el funcionament de l’educació i escolarització al país, amb el benefici que suposa per als infants la possibilitat de poder escollir tres tipus de sistemes educatius, tots ells gratuïts.

Després de la trobada amb Espot, Najat Maalla M’jid ha mantingut una reunió de treball amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la ministra de Salut, Helena Mas. Durant la trobada, la representant de l’ONU ha presentat el mandat i ha intercanviat amb els ministres sobre problemàtiques globals i comunes que afecten a la infància i l’adolescència en aquests moments, com poden ser la salut mental dels adolescents, l’assetjament escolar i cibernètic o la violència entre menors.

Enfront d’aquests reptes, els representants del Govern han destacat que Andorra, a nivell escolar, treballa de forma intensa per a erradicar l’assetjament escolar i ha posat diverses eines a disposició dels propis infants perquè puguin prendre consciència d’aquestes situacions i denunciar-les.

Així mateix, també han posat d’exemple el Procediment i protocol de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents (PAS) o el Procediment i protocol d’actuació immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI). Programes i protocols que permeten donar resposta si es genera alguna situació de violència envers l’infant.

Tal com ha afirmat Tor, durant la reunió ministerial s’ha pogut acostar el “treball transversal en matèria d’infància”, així com també els preceptes que recull la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, aprovada pel Consell General el 2019. Una normativa que permet, entre altres aspectes, “actuar de forma ràpida i coordinada quan es detecta algun cas de risc”. M’jid s’ha felicitat de la coordinació entre institucions i ha valorat la necessitat d’emplaçar a seguir en aquesta línia per a reforçar la cooperació. Així mateix, també ha recordat que tota aquella inversió que es fa en matèria d’infància i d’adolescència és una prevenció.

La visita de la representant especial del secretari general de l’ONU s’ha iniciat aquest dilluns i es preveu que estigui al país fins aquest dimecres. D’aquesta manera, i al llarg dels pròxims tres dies, M’jid es reunirà amb els síndics generals, els membres de la Comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat, el Ministeri Fiscal i la secció de menors de la Batllia. Prèviament, assistirà al Consell d’Infants del Comú de Sant Julià de Lòria. També està previst que es reuneixi amb el raonador del ciutadà, així com també pugui conèixer de primera mà el Servei de Trobada Familiar, el Centre residencial d’Educació Intensiva i els pisos socials del Jovial. Així mateix, la representant internacional té previst en agenda trobar-se amb la societat civil vinculada a la infància i l’adolescència.

La rebuda de M’jid té lloc un any després de la visita de Virginia Gamba, representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats i es posa així de manifest el compromís d’Andorra amb la protecció de la infància, tant en les polítiques interiors com en l’esfera internacional i concretament des del multilateralisme de les Nacions Unides. Les dues representants treballen de forma molt coordinada i, això, permet generar una visió més completa i holística de les polítiques que s’impulsen des de les Nacions Unides per a orientar les polítiques dels governs.