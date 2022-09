S’han entrat 3 nous projectes al Comú d’Escaldes per a construir més “torres” al Clot d’Emprivat

El Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany podria tenir sis torres. A les tres actuals s’hi afegirien tres més. I és que el comú ha rebut tres projectes de propietaris de la zona que tenen intenció de construir i alçar noves edificacions semblants a les que ja existeixen.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili detalla que “no tothom vol construir, també hi ha propietaris que no tenen pressa”. Així i tot, els que sí que “s’han manifestat van amb la idea de fer més torres”.

El comú està estudiant els projectes per a decidir si els atorga el permís d’obra. Si no hi ha cap irregularitat hauria de ser així perquè mana el pla d’urbanisme aprovat l’anterior mandat. Sigui com sigui es treballa per a salvar un gran espai verd al Clot.

“Que la gent vegi que les torres hi són, però a canvi que reverteixi en la població. Amb el 50% de la parcel·la, s’ajuntaran tots els espais perquè tinguem realment una gran zona”, afirma Gili.

Els propietaris van entrar els projectes de les torres abans de l’aprovació de la llei per a limitar el creixement urbanístic, que entrarà en vigor quan es publiqui al BOPA, amb la qual cosa la construcció no es veuria afectada.