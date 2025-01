Servei de bus nocturn fins al Pas en forma de prova pilot

Autobús nocturn (ATV)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’impuls d’un nou servei de bus nocturn que arriba fins al Pas de la Casa. Aquesta nova opció de mobilitat sostenible i transport col·lectiu es desenvoluparà en forma de prova pilot durant quatre mesos, fins al final del mes d’abril d’enguany. La decisió es pren després que fa poques setmanes s’hagi adjudicat l’estudi d’adaptació i optimització dels recursos del servei de transport públic nacional i que, aquest, hagi posat sobre la taula l’opció d’impulsar una prova pilot del servei fins al Pas de la Casa per a poder recollir dades concretes d’ús de la línia. A més, la nova proposta també permet donar resposta a la creixent demanda de la població i del sector econòmic del país que reclamaven poder disposar d’aquest servei.

Tal com ha detallat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres David Forné, el nou servei s’inicia aquest mateix dimecres a la nit i permet, així, complementar el servei que des del setembre ja s’ofereix amb dues sortides de bus nocturn que connecten amb Ordino, Canillo i Sant Julià de Lòria des de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA).

D’aquesta manera, s’amplia la freqüència del servei de bus nocturn fins a Canillo amb una nova sortida més a les 00:00 h des de l’ENA i s’afegeixen dues sortides més que connecten Canillo amb el Pas de la Casa a les 00:40 h i a les 01:40 h. Aquests serveis permeten enllaçar el Pas de la Casa amb l’Estació Nacional d’Autobusos en horari nocturn. Es poden consultar tots els horaris a www.bus.ad.

“Una nova decisió que va en la línia de reforçar el transport públic, la mobilitat sostenible i segura i referma el compromís del Govern amb aquesta direcció i també contribueix a l’economia de les famílies, ja que el servei és gratuït”, ha explicat Forné. Un cop finalitzi la prova pilot, i juntament amb l’estudi que es va adjudicar fa unes setmanes, el Govern analitzarà la viabilitat del servei fins al Pas de la Casa i el possible manteniment del mateix de forma permanent.

Aquesta nova mesura se suma a les preses els darrers mesos i anys, primer, amb la implementació de la reducció tarifària -amb un abonament de viatges il·limitats per 30 euros-, i, en segon terme, amb la gratuïtat del transport públic. Un cop presa aquesta decisió, i arran del procés participatiu obert a la ciutadania, el Govern va posar en marxa el setembre un nou servei de bus nocturn entre setmana, de dilluns a dijous i també diumenge, cobrint així els set dies de la setmana, ja que els caps de setmana i festius ja existia un servei nocturn. Tot plegat, tal com ha dit David Forné, ha permès impulsar la “cultura del bus” i garantir un servei complet i universal per a tothom.