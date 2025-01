Prop del 80% de les empreses de més de 50 treballadors lliura els plans d’igualtat al Govern

Infografia representant la igualtat entre la dona i l’home (Pikistar / Freepik)

Un total de 77 de empreses, del centenar amb més de 50 de treballadors que tenien l’obligació de dipositar els plans d’igualtat al Govern, ja ho han fet, tal com estableix el Reglament del Registre públic dels plans d’igualtat, un instrument per a conèixer i fer el seguiment dels plans d’igualtat. Atès que era una mesura nova i que representava una càrrega de feina addicional per a les empreses, el Consell de Ministres va acordar allargar els terminis fins al 31 de desembre de 2024, tant per a lliurar els plans d’igualtat com per a introduir les dades al Registre públic de les dades i indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

En aquest sentit, a banda dels plans d’igualtat, el Govern va establir l’obligació de totes les companyies establertes al país –independentment del nombre de treballadors en plantilla– de registrar obligatòriament, cada any, els indicadors salarials vinculats al gènere corresponents a l’exercici anterior. Entrant al detall, un 50% de les empreses del país –prop d’unes 2.500– de les 5.000 que s’estimen que no són unipersonals o inactives han presentat el seu registre de la bretxa.

L’objectiu d’aquestes dues iniciatives –que s’emmarquen en el desplegament de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes– és el d’eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la vida i garantir la igualtat d’oportunitats de dones i homes i la no-discriminació.

En aquesta línia, es fa especial èmfasi en l’àmbit del treball, on també existeixen discriminacions directes i indirectes per raó de sexe que contribueixen a perpetuar aquesta relació de poder i de desigualtat. Precisament, i a tall d’exemple, la informació sobre els salaris servirà per a poder fer una estadística acurada que permeti determinar les diferències existents entre homes i dones, i establir polítiques per a esmorteir-la.

De fet, enguany, les empreses tenen temps fins al 30 de març de 2025 per a dipositar les dades de la bretxa salarial actualitzades corresponents a l’any 2024.