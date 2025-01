Nous ajuts per al foment de productes de ‘Carn de Qualitat controlada i Carn d’Andorra IGP’

Ajuts per a la “carn de qualitat” del país” (SFGA)

El Govern ha aprovat el pagament de l’ajut corresponent al tercer i quart trimestre de l’exercici 2024, en concepte de foment dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris que es comercialitzen sota el segell de ‘Carn de Qualitat controlada i Carn d’Andorra IGP’. L’ajut ha estat per a Ramaders d’Andorra SA per un import total de 216.814 euros per al període de producció esmentat (84.313 euros per al tercer trimestre i 132.501 euros per al quart). Aquest segon pagament cal sumar-li els 191.319,65 euros que ja es van atorgar corresponents al primer i segon trimestre d’enguany, el que suma un total de 408.134 euros per a tot l’any 2024 per aquest concepte.

La xifra econòmica atorgada enguany és un 30% més elevada que la que es va atorgar durant tot el 2023. És així gràcies a l’aprovació del Govern, fa uns mesos, de l’actualització dels barems per a l’atorgament de subvencions al sector ramader, que té com a objectiu acompanyar-los i garantir la màxima qualitat del producte de proximitat, així com estimular-ne la productivitat.

Ramaders d’Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de Qualitat controlada d’Andorra’ i el segell de la carn que es comercialitza sota la ‘IGP Carn d’Andorra’. Aquest segell permet la comercialització de les carns i productes que s’obtenen dels animals de renda que es crien i s’engreixen per part de les explotacions ramaderes dels país, d’acord amb els procediments de producció i control que estan establerts en el marc normatiu que regula els règims de producció de les carns que es comercialitzen sota aquests distintius i que garanteixen un procés diferenciat de producció de qualitat superior.

Amb aquesta subvenció es continua donant suport a la producció i la carn de qualitat del país, afavorint el consum local.