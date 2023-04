Escaldes: La 6a edició de la Jorma Urban Trail obre inscripcions

Cartell de la 6a Jorma Urban Trail i 2a Escaldes Urban Bike (comuee)

Escaldes-Engordany es prepara per a acollir la 6a edició de la Jorma Urban Trail que tindrà lloc el pròxim 6 de maig. Les inscripcions s’obriran aquest pròxim dijous 6 d’abril i s’hauran de realitzar a través dels canals habilitats, la web de la prova o la web del comú escaldenc.

D’entre els aspectes més destacats de la cursa que uneix la ciutat amb la muntanya per la Vall del Madriu hi ha el fet que inclou, novament, la 2a edició de l’Escaldes Urban bike. Aquesta prova consistirà en una cronoescalada de 8 quilòmetres amb 600 metres de desnivell que partirà del Prat del Roure fins al llac d’Engolasters. La prova servirà per a proclamar el campió del Campionat d’Andorra de contrarellotge.

Així mateix, la 6a edició de la Jorma Urban Trail continuarà comptant amb la combinada, que es podrà realitzar individualment, per parelles o parelles mixtes, i es desenvoluparà entre el matí i la tarda. La combinada tindrà un recorregut de trail running de 21 quilòmetres més una ascensió amb bicicleta de 8 quilòmetres fins a Engolasters.

Respecte la prova de trail running, aquesta, presenta quatre recorreguts diferents (21 km-10 km-5 km-3 km) per tal que hi participin des dels corredors més experimentats fins a les famílies que vulguin compartir l’afició per la muntanya. Tots els recorreguts tindran sortida i arribada al Prat del Roure i amb aquesta cursa de muntanya es dona el tret de sortida a la Copa d’Andorra de curses de muntanya.