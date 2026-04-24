S’elabora un protocol de prevenció i detecció de la violència de gènere i domèstica envers la gent gran usuària dels centres sociosanitaris i de dia

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i el Ministeri d’Afers Socials han elaborat un Protocol de prevenció, detecció i actuació contra la violència de gènere i domèstica envers persones grans usuàries dels serveis sociosanitaris. Aquest Protocol no només busca atendre les conseqüències de la violència de gènere i domèstica, sinó també prevenir-ne l’aparició, promovent canvis significatius i sostenibles en el temps.
Aquest protocol s’aplica als serveis sociosanitaris per a gent gran, tant públics com privats, autoritzats al Principat que figuren al registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris, inclosos els serveis d’atenció domiciliària, els serveis de dia, els serveis de llar residencial i els serveis de residència assistida, tant en règim ordinari com en règim de respir. Des de la Secretaria d’Estat i des del Ministeri s’han previst accions per a donar a conèixer el protocol a les entitats concernides.
Pel que fa a la prevenció i detecció, el text s’articula en tres eixos: sensibilització i formació; promoció de l’empoderament; i detecció primerenca de factors de risc. Pel que fa a l’actuació, inclou recomanacions per a una primera actuació; eines per a valorar el risc de la víctima; les actuacions a dur a terme en cas de sospita d’un cas; els criteris per a la comunicació de les situacions que es detectin; i l’actuació quan la persona agressora és un professional del servei sociosanitari.
En el cas de les dones més grans de 65 anys, la violència de gènere que poden patir, tant en l’àmbit domèstic com en el context sociosanitari, presenta reptes específics i dificultats úniques per diversos factors relacionats amb l’edat, el context social, la salut i les barreres institucionals. Per aquest motiu, resulta imprescindible comptar amb un protocol específic que contribueixi a prevenir i identificar de forma eficaç aquesta mena de casos i a actuar, protegint les dones víctimes-supervivents i promovent-ne el benestar.