Consells bàsics per a cuidar el jardí a la primavera

La primavera és una època clau per al jardí. Amb l’augment de les temperatures i més hores de llum, les plantes reprenen el seu creixement i comencen a mostrar nous brots. És el moment ideal per a observar-les amb atenció i aplicar algunes cures bàsiques que les ajudin a créixer sanes i vigoroses.
Cada planta té el seu propi cicle de creixement. Algunes destaquen per les seves flors espectaculars, mentre que d’altres són valorades sobretot pel seu fullatge. Tot i això, moltes plantes de fulla ornamental també floreixen, encara que la seva floració sigui discreta.
Quan apareixen les flors, és important no alterar l’estabilitat de la planta. Els canvis bruscos d’ubicació o de condicions ambientals poden afectar el seu desenvolupament. El millor és mantenir un ambient estable i un reg equilibrat.
En molts casos, convé deixar que la flor completi el seu cicle natural abans de retirar-la. Això forma part del procés normal de la planta. Un error freqüent en jardineria és regar massa. L’excés d’aigua pot perjudicar les arrels i debilitar les plantes.
El sòl ha de mantenir-se lleugerament humit, però sense acumulació d’aigua. Cada espècie té necessitats diferents, per la qual cosa és important adaptar el reg a les característiques de cada planta.
Un jardí saludable és el resultat de l’observació constant. Revisar l’estat de les plantes permet detectar canvis en el creixement, possibles plagues o mancances nutricionals.
