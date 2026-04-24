S’aprova el reglament que regula els laboratoris d’anàlisis clíniques i els centres d’obtenció de mostres biològiques

El Govern aprova el Reglament pel qual es regulen els laboratoris d’anàlisis clíniques i els centres d’obtenció de mostres biològiques. Aquest fixa els criteris que hauran de seguir els laboratoris, d’acord amb els estàndards internacionals, amb l’objectiu de consolidar la precisió de les proves diagnòstiques i millorar l’atenció als pacients, assegurant que cada anàlisi compleixi requisits rigorosos de control i qualitat.
Entrant al detall del text, es fixen els requisits estructurals, tècnics i de funcionament dels laboratoris d’anàlisis clíniques; es crea la figura dels centres d’obtenció de mostres biològiques (COMB), espais vinculats als laboratoris on es poden recollir les mostres i que podran estar ubicats en diferents punts del territori.
Això suposa un pas endavant en qualitat i control, ja que la presa de mostres es concentra únicament en aquests centres, específicament preparats per a aquesta funció, fet que reforça la fiabilitat dels processos i la seguretat dels pacients. El Reglament també estipula que els laboratoris han de ser dirigits per professionals amb la titulació especialitzada en anàlisis clíniques.
Aquesta normativa ha estat impulsada pel Ministeri de Salut amb la col·laboració dels laboratoris d’anàlisis clíniques del país. Aquesta nova regulació permetrà millorar el funcionament del sistema de salut, consolidar el control de les proves i garantir que la ciutadania rebi uns serveis diagnòstics segurs, fiables i adaptats als estàndards d’internacionals més exigents.