Se suspèn la representació de ‘T’estimo si he begut’ pel positiu per COVID-19 d’un membre de la companyia

L’espectacle musical T’estimo si he begut, a càrrec de les companyies Dagoll Dagom, T de Teatre i La Brutal, previst per aquest dijous, 5 de novembre, al Centre de Congressos ha quedat suspès. Un dels membres que integren l’obra ha donat positiu per COVID-19, el que obliga a confinar la resta de l’equip i impedeix fer-ne la representació.

Es treballa per trobar una nova data per poder portar properament l’obra al Centre de Congressos. Des del departament de Cultura del Comú d’Andorra la Vella es contactarà amb els espectadors que disposaven d’entrada per informar-los del canvi i a aquells que més endavant no puguin assistir a la representació se’ls farà l’abonament íntegre de l’entrada.

T’estimo si he begut, un dels plats forts de la 57a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella, és un espectacle musical en clau d’humor que fa una adaptació teatral dels contes de l’escriptora catalana Empar Moliner, sota la direcció de David Selvas i protagonitzat per David Bagés, Mercè Martínez, Ernest Villegas i les quatre actrius de T de Teatre.

La Temporada de Teatre s’ha adaptat als requeriments sanitaris derivats de la pandèmia i l’aforament s’ha vist reduït a menys del 30% del total. Així doncs, la venda d’entrades es fa en blocs de 2 butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius blocs per garantir la distància de seguretat i l’ús de la mascareta és obligatori durant tota la funció.