Les discapacitats en diferents graus afecten més les dones, segons l’enquesta de condicions de vida

L’any passat, un 51,6% de la població més gran de setze anys assegurava patir alguna mena de discapacitat, segons es desprèn de l’enquesta de condicions de vida.

Per primer cop s’hi incloïa aquesta qüestió, incentivada des del grup de Washington sobre estadístiques de discapacitat.

Es tracta d’una iniciativa establerta per l’ONU per estudiar mesures urgents per al col·lectiu de discapacitats basades en comparatives nacionals.

Les xifres és desglossen a partir de sis preguntes, com ara si els enquestats tenen dificultats per veure-hi fins i tot amb ulleres, per caminar o pujar escales, o per la seva cura personal, com ara rentar-se o vestir-se.

En funció de les respostes s’elaboren quatre tipus de discapacitats diferents, de nivell 1 (el mínim) fins a nivell 4, el màxim.

Desglossant els resultats obtinguts a Andorra, es desprèn que un 45,3% de la població presenta alguna mena de dificultat menys important i el 6,3%, dificultats considerades greus o molt greus; que les dones presenten un percentatge superior als homes en tots els tipus de discapacitats i que la proporció de persones que presenten discapacitats augmenta amb l’edat.

Les persones de nacionalitat andorrana mostren menys afectació de discapacitat, ja que també l’edat mitjana és menor. A més, en general, afecta menys les persones que treballen.