La reunió de cònsols, que s’ha celebrat avui de manera telemàtica, ha abordat diverses qüestions que han detallat en roda de premsa els cònsols majors d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, Conxita Marsol i Josep Majoral, que han exercit com a portaveus, com la col·laboració dels Comuns en el projecte de la Creu Roja Andorrana ‘Menja +B, Àpats a domicili’ adreçat a la gent gran i persones vulnerables.

Els cònsols han acordat avui que cada Comú decidirà sobre la implantació d’una taxa sobre la tinença de gossos. En aquest sentit, es posarà en marxa un grup de treball per establir un criteri unificat per acordar els imports, exoneracions i com s’aplicarà. Això anirà lligat al desplegament de les anàlisis de l’ADN extrets dels excrements dels animals, unes proves que podran ser sufragades per les administracions locals.

Per últim, un dels punts destacats de la reunió de cònsols avui ha estat la presentació d’un estudi encomanat pels Comuns per aprofitar les restes de les tasques de neteja forestal i generar energia a través de la crema per biomassa. En cas de tirar endavant el projecte, es podrien arribar a cremar a mig termini 6.000 tones anuals que permetrien l’abastiment energètic de la majoria dels edificis comunals.