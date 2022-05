S’autoritza el pas de bicicletes pel Túnel dels Dos Valires

El Departament de Mobilitat del Ministeri de Territori i Habitatge, una vegada analitzades les demandes de diferents col·lectius relacionats amb el ciclisme i avaluat tècnicament la sol·licitud, ha aprovat autoritzar el pas de bicicletes pel Túnel dels Dos Valires en ambdós sentits. La circulació de bicicletes per aquesta infraestructura, que s’obrirà a partir d’aquest divendres 20 de maig, s’haurà de fer d’acord amb les condicions que determina la Llei del Codi de circulació, que determina que els ciclistes hauran de portar enllumenat de posició davant de color blanc i darrere de color vermell, així com elements reflectors.

Aquesta decisió s’ha pres després d’haver reunit la setmana passada al Comitè de Túnels. Un òrgan administratiu competent en matèria de seguretat en els túnels nacionals, format pels responsables de Mobilitat, del Departament de Territori i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, i que va comptar amb la participació del Cos de Policia. El Comitè va encomanar un informe extern per complementar l’avaluació del nivell de risc que pot pressuposar el pas de bicicletes pel túnel.

Així doncs, una vegada analitzat l’informe de risc, s’ha determinat autoritzar el pas de bicicletes pel Túnel dels Dos Valires des d’aquest divendres. A més, amb l’objectiu de refermar la seguretat dels ciclistes, Mobilitat està pintant actualment els primers 200 metres del carril que s’ha reservat per a les bicicletes dins de la infraestructura en ambdós sentits. També es reforçarà la senyalització exterior per recordar als vehicles motoritzats de la circulació de bicicletes per l’interior del túnel.