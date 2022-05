Detingut un client d’un restaurant per colpejar a un altre amb una ampolla de vidre al cap

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 9 al 15 de maig de 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (6).

El 13/05/2022 a les 23:56 hores a Andorra la Vella, un home de 61 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents són requerits en un local de restauració, ja que un client (el detingut) ha agredit amb una ampolla de vidre a una altra persona, i li causa dues ferides sagnants al cap que requereixen diversos punts de sutura.

El 12/05/2022 a les 03:43 hores a Andorra la Vella, un home de 27 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. A l’exterior d’un local d’oci de la capital, el detingut colpeja a cops de puny a dues dones les quals li recriminaven la seva actitud envers la parella d’aquest. Endemés en ser objecte d’un escorcoll de seguretat, se li troba en una butxaca de la jaqueta un embolcall què conte 0’7 grams de marihuana.

El 09/05/2022 a les 00:57 hores a Escaldes-Engordany, un home de 43 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 10/05/2022 a les 10:52 hores a la Massana, un home de 39 anys és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral i, la llibertat -àmbit domèstic-. El detingut hauria assetjat i amenaçat la seva exparella.

El 13/05/2022 a les 14:06 hores a Escaldes-Engordany, un home de 39 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Detenció per maltractaments a la seva filla menor.

El 15/05/2022 a les 20:28 hores a la parròquia d’Ordino, una dona de 38 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Detenció per maltractaments al seu fill menor.

Delictes contra la salut publica:

El 09/05/2022 a les 15:07 hores al Centre Penitenciari de la Comella d’Andorra la Vella, una persona de 59 anys és detingut per introducció de producte estupefaent. Els agents són requerits des del Centre Penitenciari, ja que una persona externa ha donat una bossa de 6’85 grams de marihuana a un intern durant una visita.

Delictes contra el patrimoni:

El 10/05/2022 a les 23:00 hores a Escaldes-Engordany, dos homes de 18 i 25 anys són detinguts com a presumptes autors d’una temptativa de robatori. Els agents són requerits per una baralla en un carrer d’Andorra la Vella, on una de les parts està en possessió d’una arma blanca. Al lloc, es constata que es tracta d’un intent de robatori amb intimidació a un vianant. L’enquesta efectuada ha permès identificar i detenir els dos autors, així com localitzar una bossa que conté diversa mercaderia furtada.

El 12/05/2022 a les 14:06 hores a Encamp, un home de 60 anys és detingut com a presumpte autor d’una contravenció penal de furt i dos delictes contra la funció pública. El detingut ha accedit a un establiment obert al públic i aprofitant que les treballadores no s’han adonat de la seva presència, ha obert la caixa registradora -mitjançant la clau que estaba posada- i agafa part dels diners que hi ha a l’interior (prop d’uns 80 €). Les empleades en escoltar l’obertura de la caixa registradora, s’han adonat de la sostracció retenint a l’interessat. A més, el detingut té actives dues ordres d’expulsió administratives.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut 10 conductors per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Un d’ells, per donar positiu en el control de tòxics salivar.