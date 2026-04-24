Neix la Road Rally & Baggers d’Arinsal

La parròquia de la Massana acollirà de l’1 al 3 de maig la primera edició de la Road Rally & Baggers, que neix de la mà de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), la Penya Motorista l’Esquirol, el pilot i promotor Ruben Xaus, i el Comú de la Massana, i amb el patrocini de Blunik i Team Axe.
La Road Rally d’Arinsal serà la primera prova del nou Campionat d’Andorra de Ral·lis en Carretera (CARC), organitzada per l’FMA, i es disputarà en la modalitat de regularitat. La competició, el proper dissabte, 2 de maig, constarà de tres pujades: una de reconeixement i dues de cursa, pensades per a què els participants gaudeixin de la pujada d’Arinsal en carretera tancada amb el màxim nivell de seguretat.
Aquesta primera cita del Campionat inclou una concentració i exhibició de motos Baggers, promocionada pel pilot Ruben Xaus, que són motos dissenyades per a viatjar, amb maletes laterals, però també preparades per a la competició en circuits de velocitat.
La part de competició es desenvoluparà en el tipus de Regularitat, Regularitat Sport i Regularitat Super Sport:
- Regularitat: La primera pujada de reconeixement servirà per a establir el temps mig, i el temps de les altres dues especials ES1 i ES2 s’ha d’apropar o igualar el temps de la pujada de reconeixement.
- Regularitat Sport: La primera pujada és de reconeixement i la velocitat mitja de les dues altres pujades ES1 i ES2 és de 45 km/h;
- Regularitat Super Sport: La primera pujada és de reconeixement i la velocitat mitja de les dues altres pujades ES1 i ES2 és de 60 km/h.
Les motos que poden participar a la part de competició són motos actuals de sèrie, tant amb motor de combustió com elèctric, side-cars i motos històriques o “antigues”, amb ITV amb vigor, que hauran de satisfer unes verificacions administratives i tècniques el divendres.
Entre cada pujada o especial es farà una pujada d’exhibició de les motos Baggers.
Els reglaments de la prova així com tota la informació relativa a les inscripcions es pot consultar en l’apartat següent: https://www.fma.ad/carc/.