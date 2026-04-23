Sant Jordi: Cultura incrementarà l’ajut a l’Associació d’Editors fins als 19.000 euros, per a contribuir a la internacionalització del sector

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports augmentarà l’ajut destinat a l’Associació d’Editors d’Andorra, que passa dels 12.000 euros actuals a 19.000 euros. Així ho ha anunciat la titular de Cultura, Mònica Bonell, durant la celebració de la Fira Sant Jordi, a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Aquesta ampliació de la dotació, que es formalitzarà amb la signatura d’un nou conveni, té com a objectiu reforçar l’activitat editorial del país i donar suport als autors en un moment de gran vitalitat del sector.
L’increment de l’ajut permetrà cobrir millor les despeses derivades de la participació en fires internacionals, com la Feria del Libro de Madrid, especialment en l’àmbit de recursos humans, segons Bonell. Aquesta mesura se suma a les accions impulsades pel Ministeri per a afavorir la internacionalització del sector, acompanyant-lo i oferint suport en esdeveniments com la Setmana del Llibre en Català (Barcelona), la Fira del Llibre del Pirineu (Organyà) i la Feria del Libro de Madrid.
Sobre la celebració de la Fira de Sant Jordi, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que “és una festa on posem al capdavant la cultura i l’amor que són dos valors indestriables i essencials de la condició humana. És un dia de felicitat per a tots plegats i on més que mai hem de reivindicar-nos com a país i reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura”.
Pel que fa a la producció d’enguany, tant el cap de Govern com la ministra de Cultura han valorat positivament la situació actual del sector, que ha assolit un rècord amb més de trenta títols publicats per autors i editorials andorrans, superant la vintena habitual dels darrers anys. La campanya de Sant Jordi representa aproximadament un terç de les vendes anuals, segons els càlculs del sector.
A la plaça del Poble de la capital, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports hi és present a través de la Biblioteca Pública del Govern que hi instal·la una parada per a fer conèixer el projecte nacional Nascuts per llegir, de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys i promoure-hi les inscripcions de noves famílies.
A més, per primer cop, el Centre Penitenciari ha estat present a la Fira de Sant Jordi d’Andorra la Vella, amb diverses produccions artesanals elaborades per la població interna. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’enfortiment i la consolidació del model de reinserció social, en relació amb potenciar la formació i capacitats laborals de les persones, com un eix vertebrador d’aquest procés. La presència a la Fira té, per tant, un doble objectiu: fer visible i útil el treball que produeixen els interns i consolidar el vincle entre el centre penitenciari i la societat andorrana. D’aquesta manera, es reforça la importància de la comunitat en aquest model buscant cada cop més compromís institucional respecte a la rehabilitació i la reinserció.
La celebració de Sant Jordi s’ha estès a la resta de parròquies, on també s’han organitzat fires per a apropar la festa del llibre i la rosa a tota la ciutadania.