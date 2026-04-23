Les lectures en viu d’alumnes i persones grans obren Sant Jordi a la Seu d’Urgell

Aquest migdia de dijous ha tingut lloc al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell la ja tradicional lectura de poesia a càrrec de gent gran per a commemorar la diada de Sant Jordi, enguany dedicada a la poesia de Blai Bonet. La lectura col·lectiva l’ha presentat la tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, seguida per la participació d’Anna Martí, coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca Sant Agustí, que ha desglossat la vida i obra del poeta mallorquí que ha estat l’escollit per aquest Sant Jordi. També han llegit poemes l’alcalde de la Seu, Joan Barrera i regidors i regidores del Consistori.
La diada de Sant Jordi, però, s’ha iniciat al matí, també al pati de la Biblioteca Sant Agustí, amb l’activitat ‘Compartim lectures. Microrelats’, a càrrec d’alumnes de cicle superior de les escoles Pau Claris i Albert Vives.
Un Sant Jordi més, el passeig Joan Brudieu compta amb més de 40 parades on s’hi poden comprar roses, llibres i altres productes d’artesania, així com la presència d’entitats, associacions i escoles.