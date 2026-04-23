En acabar-se el primer trimestre es comptabilitzen 14.028 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria (-0,2%)

El primer trimestre del 2026 es tanca amb un total de 14.028 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria, fet que representa una disminució de 23 establiments respecte dels 14.051 registrats a finals del 2025; és a dir, un descens del -0,2%. Segons el sector d’activitat econòmica, destaquen els establiments que desenvolupen la seva activitat principal en els sectors “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (3.430 establiments), “G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” (3.320 establiments) i “J: Informació i comunicacions” (1.373 establiments).
Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,0% dels establiments a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. D’altra banda, la parròquia de Canillo registra l’increment trimestral més elevat (+1,4%), en un context en què la majoria de parròquies presenten variacions negatives.
La lleugera disminució registrada el primer trimestre del 2026 s’explica pel balanç negatiu en la creació neta d’establiments (-23), resultat de la diferència entre les altes i les baixes. En aquest període s’han inscrit 238 nous establiments, mentre que s’han registrat 261 baixes.
Els sectors que més han contribuït a aquesta disminució han estat “G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” (-21 establiments nets) i “J: Informació i comunicacions” (-8 establiments nets). En canvi, destaca el comportament positiu del sector “M: Activitats professionals, científiques i tècniques”, amb un balanç net de +32 establiments.
En termes comparatius amb el trimestre anterior, en què es van registrar 381 altes, es produeix una disminució significativa del ritme de creació d’establiments durant el primer trimestre del 2026, amb una variació trimestral negativa del -37,5% (-143 establiments). Pel que fa a les baixes, les 261 registrades superen les del trimestre anterior (152 establiments), fet que representa una variació trimestral positiva del +71,7% (+109 establiments).