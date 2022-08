De sempre l’excusa per a quedar amb algú ha estat, és i continuarà sent “quedem per a prendre un cafè”. Actualment i en temps d’estiu i d’amics no es queda per a fer un cafè. L’excusa per a quedar se’n va molt més enllà.

Molts amics queden per a sopar junts i per a passar la nit de manera divertida dient “Fem unes braves i una sangria”. Igual que amb el cafè, es queda, es prengui o no aquest líquid; el mateix succeeix amb la frase “Sangria i Braves”, que si bé sí que acostumen a ser presents les patates braves, no sempre succeeix amb la sangria.

Aquí l’important és el que suposa la frase. Ni més ni menys que una excusa per a sortir i quedar un bon grup de gent. Similar a si fos un esdeveniment, un aniversari, etc. però aquesta vegada és una forma més informal de quedar.

No necessitem l’excusa d’un esdeveniment o data assenyalada. No necessitem dir, em sento sol, o tinc ganes de veure-us, no necessites cap excusa, ni cap motivació.

“Braves i Sangria” és sinònim de quedar per a passar-ho bé, per a passar l’estona, per a xerrar, riure, conversar, i sentir com el temps s’alenteix. És crear bons records, és viure l’estiu i el “Carpe Diem”.

Per si no fos prou, afegeix a tots aquests fabulosos avantatges, conèixer a gent nova i ampliar el teu cercle d’amics. Perquè en fer una quedada així, cal obrir les portes als amics dels amics.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.