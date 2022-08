La Seu d’Urgell clourà amb tres concerts més la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu encara ja la recta final després d’un cap de setmana emotiu, marcat pel retorn de l’esdeveniment a la normalitat i, especialment, perquè ha pogut tornar a programar actuacions a Arsèguel, la població on es va crear l’any 1976. El programa es completarà a la Seu d’Urgell, amb tres concerts gratuïts al Parc del Cadí al llarg d’aquest dimarts i dimecres.

Els carrers d’Arsèguel es van omplir dissabte, com abans de la pandèmia, per a celebrar la reaparició de la Trobada al poble. Els concerts van començar al migdia i van tenir el seu punt culminant a la nit, amb el concert principal a l’envelat que va aplegar uns 25 músics d’arreu del món.

L’any 2020, com moltes altres activitats, el que és el festival folk més veterà de Catalunya va ser suspès, mentre que al 2021 només es van fer concerts a la Seu, perquè el perill de contagi per la COVID encara era molt elevat i es volia evitar riscos en un nucli amb un nombre reduït d’habitants i amb força gent gran. Enguany, ara sí, Arsèguel i els acordionistes s’han pogut retrobar.

El cap de setmana es va completar amb una nova sessió al migdia i amb el concert de les Colònies i els Tallers d’Arsèguel, tot i que aquest darrer acte es va veure afectat per la tempesta. Aquest diumenge, la Trobada també ha ofert un concert gratuït a Castellbò, mentre que per avui dilluns al vespre (21.00 h) n’hi havia programat un altre al Casino Ceretà de Puigcerdà.

Per a acabar, la Trobada amb els Acordionistes torna a la Seu, on va començar la 47a edició divendres passat. Aquest dimarts, a la capital comarcal hi haurà la possibilitat de veure la totalitat dels artistes que van actuar dissabte a la nit a Arsèguel. Serà en dues sessions gratuïtes al Parc del Cadí: la primera, al migdia (12.00 h); i la segona, al vespre (19.30 h). Hi actuaran solistes i grups de Catalunya, Escòcia, República Dominicana, el Quebec, Suècia, Sicília, Rússia, Colòmbia i Irlanda.

La cloenda serà dimecres, novament al Parc del Cadí a 2/4 de 8 del vespre, amb el Gran Concert Catalunya, dedicat als acordionistes del país, de comarques com l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Pallars Sobirà, el Maresme, el Garraf, el Lluçanès, el Bages i el Vallès Oriental.

Hi actuaran Agustí Busquets, Narcís Mellado, Elies Fernández, Julen Soriano, Víctor Pedrol, Pacu Clotet, Ivan Caro, Pilar Planavila, Liv Hallum, Eva Campi, Pep Lizandra, Elias Porter, Roser Gabriel, Elena Tarrats, Gerard Avellaneda, Anaïs Falcó, Christian Simelio, Jaume Casalí, Pep Vancell, Josep González, Jordi Bosch, Jaume Pujantell, Hans Möller, Margarita Torner i Manel López.