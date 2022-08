Les aigües que davallen per les parets de la Foradada, com si es tractés d’un amfiteatre, semblen esperar que comenci la funció en què el banyista n’és l’actor principal.

És una meravella natural situada al terme de Cantonigròs (L’Esquirol, Osona) però que requereix una excursió prèvia per suar el que després posareu en remull.

El seu nom prové d’un forat que té en una de les parets del gorg, a través del qual s’hi escola la llum.

És ideal per anar-hi amb els més petits de casa perquè, a més de ser un indret ideal per fer-hi passar la calor, ha originat moltes llegendes i contes en què les fades que, diuen, habiten les seves aigües us podran acompanyar durant la jornada de bany.

Per www.surtdecasa.cat