El CDIAP del Berguedà visita l’FPNSM per a conèixer de primera mà el model d’atenció del servei Impuls

Aquest dijous, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha rebut la visita d’un grup de professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Berguedà, amb l’objectiu d’aprofundir en el model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals (ACFEN) que el servei d’atenció precoç de la Fundació, Impuls, aplica amb èxit des de fa anys.
La trobada ha estat motivada per l’interès del CDIAP a conèixer de prop aquest model, amb la voluntat d’explorar la seva possible implementació en el seu propi context. L’equip d’Impuls ha compartit la seva experiència, metodologia i bones pràctiques amb els professionals visitants, provinents dels àmbits de la psicologia logopèdia, la fisioteràpia i el treball social.
La jornada s’ha estructurat en dues parts: una primera sessió de presentació del model d’atenció que segueix el servei Impuls de l’FPNSM, seguida d’una segona fase de treball específic per disciplines, amb espais d’intercanvi tècnic i reflexió conjunta. Aquest format ha facilitat un diàleg enriquidor que ha posat en valor la trajectòria pionera de la Fundació en l’atenció precoç i en la implementació del model ACFEN.