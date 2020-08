S’amplia el termini per presentar la candidatura al guardó Olympe de Gouges

El Govern informa que s’ha ampliat en un mes el termini per presentar la candidatura per a la concessió del guardó Olympe de Gouges 2021 de promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral. D’aquesta manera, les empreses que vulguin optar a la quarta edició del guardó poden presentar-se fins al 30 de setembre del 2020. Es manté el 31 de gener de l’any que ve com a data límit per lliurar els plans d’igualtat de gènere. Cal recordar que el guardó s’entregarà el 8 de març del 2021, coincidint amb els actes per commemorar el Dia internacional de les dones.

El premi impulsat per l’Executiu té com a objectiu distingir les empreses que s’han compromès amb la igualtat de gènere i que treballen de manera transversal i comunitària per promoure la cultura de la igualtat. S’emmarca dins de les accions de lluita contra la discriminació per raó de gènere i d’acord amb l’objectiu número 5 dels ODS de l’Agenda 2030.

La distinció es va impulsar per primera vegada el 2017 des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i amb la col·laboració del departament d’Ocupació i Treball del ministeri de Presidència, Economia i Empresa per lluitar contra la bretxa salarial de gènere i segregació vertical i horitzontal a la feina. A més, el premi també cerca que les empreses impulsin protocols per prevenir l’assetjament sexual i per raó de gènere.