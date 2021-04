El safrà és un condiment alimentari molt benvolgut amb propietats estimulants, emmenagogues, estomàquiques, antiespasmòdiques i expectorants. És aplicat en el món de la cuina, la confiteria, licoreria i indústries diverses com la farmacèutica, sobretot per a l’obtenció de preparats oftalmològics: tintures, extractes, col·liris i aigües oculars.

A la península Ibèrica, el safrà es conrea des de fa més de 1.000 anys i encara que ha estat destinat per a consum intern i exportació, des de fa unes dècades ha experimentat un increment important tant en l’expansió del seu cultiu com en el seu volum de venda nacional i internacional.

La denominació safrà ve del àrab-persa “za’*faran”, i segurament era introduïda a Europa pels Fenicis i més tard pels croats de tornada de Palestina.

La flor de Crocus sativus (el seu nom científic) té sis pètals morats, tres estams de color groc or i un pistil color vermell. És aquest pistil compost al seu torn de tres estigmes (filaments) que una vegada assecats ens dóna el preuat safrà.

Es necessiten unes 150.000 flors per a collir un quilo d’estigmes frescos de safrà, i gairebé cinc quilos d’estigmes frescos per a obtenir un quilo de safrà sec i utilitzable com a espècia.

Font Floresyplantas.net