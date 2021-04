La Pujada Arinsal torna els dies 19 i 20 de juny

Després d’un any de pausa a causa de la pandèmia, torna l’automobilisme de velocitat en muntanya al Principat d’Andorra. Els dies 19 i 20 de juny es disputarà la Pujada Arinsal, cursa puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió (tercera prova del calendari), i també per la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Pyrénées’, campionat per al que puntuen totes les curses de muntanya i d’altres especialitats de la zona. La cursa es disputarà a la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), entre les fites 0,300 i 4,300, amb el punt d’arribada situat a 1.907 metres d’altitud.

El campionat francès per al que puntuarà la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), una amalgama d’unitats que podrien perfectament competir en el campionat de 1a divisió. Tot i que el 2020 aquest campionat francès no va poder disputar totes les proves programades, els guanyadors respectius a les dues categories van ser Maxime Cotleur (Norma M20 FC) i Pierre Courroye (McLaren MP4 12C).

Ja que els vehicles s’ajusten a una determinada reglamentació tècnica, totes les altres màquines –andorranes, espanyoles o franceses– que no les compleixin podran competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra, la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, turismes o vehicles clàssics puguin participar també a la Pujada Arinsal, amb classificació i premis només per a ells. Aquesta categoria substituirà a la Legend, donat que aquests cotxes estaran inclosos a la ‘Sèrie Nacional’.

Com ja ha estat una màxima en les dues edicions disputades fins ara, la Pujada Arinsal serà una cursa que oferirà la màxima comoditat a espectadors i participants. Per als primers estarà en funcionament –i per al seu exclusiu servei– el telecadira ‘Josep Serra’, que connecta la sortida amb l’arribada, la qual cosa és un element de transport summament pràctic i original però que també ofereix una visió excepcional.

Els participants tindran una estada còmoda perquè el pàdoc estarà situat de nou en ple centre d’Arinsal, amb tot el que això significa de proximitat amb establiments i serveis de tota mena. Aquest fet també facilitarà el contacte directe amb aficionats i seguidors.

Amb la mirada posada en l’objectiu de ser puntuables per al Campionat de França de Muntanya absolut, tant Denis Marot, president d’ACA Esport, com Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, confirmen que “tenim tots els elements necessaris per a poder pujar un graó en la puntuabilitat de la nostra cursa. No podem oblidar que Andorra ha estat en el passat l’epicentre de curses internacionals de muntanya de màxim nivell i volem tornar a tenir una prova de primera categoria. Aquest és l’objectiu pel qual estem treballant, sempre amb la mirada posada en el 2023 i a la possibilitat de ser puntuables per al Campionat de França absolut”.

El dissabte dia 19 de juny es faran els primers entrenaments i la 1a pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 20 es farà una segona sessió d’entrenaments i la 2a i 3a pujades de cursa. La base de la competició estarà situada a l’Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), just al costat del punt de sortida de la competició.