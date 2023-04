Safareig i dels grossos al Valladolid Baloncesto, proper rival del BC Andorra

La piulada que va deixar tothom sorprès sobre la doble vida del jugador del Valladolid, Sergio de la Fuente (Twitter)

Les xarxes socials han aportat moltes coses, bones i dolentes, però, sobretot, immediatesa. I, aquesta notícia ha corregut com la pólvora aquestes darreres hores. Resulta que el Valladolid Baloncesto, el proper rival del BC Andorra a la lliga LEB Or, ha volgut felicitar un dels seus jugadors en ser pare. Es tracta del conegut Sergio de la Fuente, capità del conjunt castellà.

I com que les xarxes socials no fan altra cosa que ser un altaveu del dia a dia, la informació de la paternitat de basquetbolista de la Fuente s’ha escampat arreu, fins al punt que una usuària de Twitter ha quedat estupefacta en comprovar que el progenitor no era altre que la parella de la seva germana des de feia uns 3 anys.

Total… Aquí (cas de confirmar-se el cas) ens trobem davant d’una persona capaç de compaginar el bàsquet d’elit, el de nuvi i el de marit i pare. No cal dir que el Valladolid -cames ajudeu-me- va trigar ben poc en retirar la piulada, però… Ja era massa tard, les captures de pantalla deixen per a la immortalitat aquest cas tan surrealista.

I, ja en el terreny purament esportiu, el BC Andorra visitarà la pista d’un difícil Valladolid el proper dissabte, dia 15 d’abril, a les 19:30 hores. Els castellans encara no saben el que és perdre a casa. Cal esperar que Sergio de la Fuente arribi exhaust al partit, davant tants compromisos, en benefici dels tricolors.