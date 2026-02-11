S’actualitzen els preus del parc públic d’habitatge a preu assequible per a l’any 2026 amb l’IPC

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, l’actualització dels preus assequibles del parc públic d’habitatge del Govern per a l’any 2026 d’acord amb l’IPC (2,6%) de l’any 2024. Per tant, el preu unitari per metre quadrat dels habitatges del parc passa de 9,23 a 9,47 euros.
No obstant això, cada parròquia té assignat un factor de correcció per distància al centre de manera que a Canillo tindran un preu per metre quadrat de 7,95 euros, els d’Encamp, de 9,47 euros, els d’Ordino de 8,81 euros i els de la Massana de 8,14 euros. Mentre que els situats a Andorra la Vella i Escaldes Engordany s’estableix un preu per metre quadrat de 10,70 euros i per als situats a Aixovall 9,56 euros i els situats a l’Av. Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria de 9,09 euros.
Cal recordar que actualment el parc públic d’habitatges a preu assequible compta amb 150 pisos situats a Canillo, Encamp, Arinsal, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. A més, aquest any 2026 s’incorporaran al parc públic 104 habitatges més a Aixovall, Ordino i Andorra la Vella. I, posteriorment, s’hi incorporaran 109 més que estaran ubicats a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. A aquests pisos caldrà sumar els 54 habitatges de l’edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus. D’aquesta forma, es preveu que el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible pugui comptar amb mig miler de pisos en els pròxims dos anys.