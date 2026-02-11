Convocades les subvencions per a l’any 2026 a entitats sense ànim de lucre amb projectes socials

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Afers Socials, Trini Marín,
la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o activitats de l’àmbit social, per a l’any 2026, per un import total de 100.000
euros.
L’objectiu és finançar programes o actuacions en l’àmbit dels serveis socials dins del territori andorrà,
especialment en els àmbits d’actuació de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, la
gent gran, entre d’altres, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.
El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-tramits.ad. En cas de necessitar
informació complementària, els interessats poden dirigir-se a l’Àrea de Promoció de l’Autonomia
Personal del Ministeri d’Afers Socials.
El lliurament de les sol·licituds s’ha de dur a terme al Servei de Tràmits del Govern i la data límit de
presentació és el 20 de març del 2026 en l’horari d’atenció al públic.