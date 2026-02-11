El Govern posa en marxa un primer paquet de mesures per acompanyar el teixit econòmic del Pas de la Casa afectat pel tall de l’RN-20

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat dels ministres de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; de Turisme i Comerç, Jordi Torres; i de Finances, Ramon Lladós; així com de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha comparegut aquest dimecres a la tarda per exposar el primer paquet de mesures que el Govern ha aprovat per acompanyar el teixit econòmic del Pas de la Casa. L’objectiu és mitigar els afectes adversos de l’esllavissada de roques i terra que es va produir el passat 31 de gener a l’altura de Mèrens-les-Vals i que ha suposat el tancament total de la carretera RN20 afectant l’activitat econòmica i la mobilitat de treballadors, estudiants i visitants, ja que la RN20 és la principal via de connexió terrestre entre Andorra i França.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que “els efectes sobrevinguts d’aquest tall arriben en plena temporada d’hivern i afecten de manera directa l’activitat econòmica del Pas de la Casa”, motiu pel qual “requereix que apliquem mesures contundents”. Per això, l’Executiu ha treballat “una primera bateria de mesures immediates” amb l’objectiu de protegir el teixit empresarial, estimular la mobilitat i reforçar la informació adreçada als turistes francesos. Espot ha agraït la presència de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i ha reiterat que el Govern “continuarà adaptant i ampliant les mesures en funció de l’evolució de la situació”.
Mesures de promoció turística i foment de la mobilitat per incentivar l’arribada de visitants
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha anunciat diverses iniciatives destinades a fomentar l’arribada de turistes francesos i compensar parcialment les dificultats derivades del tall viari. Així, el Govern proporcionarà un xec setmanal de descompte de 30 euros per a la recàrrega de combustible dels vehicles provinents dels departaments de la regió d’Occitània (Alta Garona, Arieja, Aude i Pirineus Orientals).
Així mateix, també s’ha anunciat que el bus llançadora que connecta el Pas de la Casa amb la població de l’Hospitalet amb un total de 12 serveis diaris (comptant anada i tornada) serà gratuït a partir d’ara. Aquesta gratuïtat serà finançada al 50% entre el Govern i el comú d’Encamp.
D’aquesta manera, i per estimular l’arribada de turistes per la via del tren (SNCF) i el bus, Grandvalira de la seva banda aplicarà un descompte del 20% en forfets d’1 i 2 dies per als clients que acreditin un bitllet de tren.
El ministre Torres també ha exposat que ja s’estan desenvolupant diverses accions des d’Andorra Turisme posant l’accent en el fet que l’accés al país es manté obert, malgrat el tall de la carretera. A més, es posarà en marxa una campanya publicitària específica a la regió d’Occitània i accions a xarxes socials. Andorra Turisme reforçarà la comunicació a través de correus electrònics adreçats a 130.000 subscriptors francesos amb informació actualitzada del tall i de les mesures adoptades.
El titular de Turisme ha insistit en la petició formal a les autoritats franceses per establir la gratuïtat del túnel de Puymorens mentre duri el tall de la RN20.
Ajudes econòmiques i fiscals al teixit empresarial
Per la seva part, els ministres Lladós i Marsol han exposat les diferents mesures que el Govern ha treballat en l’àmbit fiscal i de suport empresarial. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat l’ajornament o fraccionament de l’impost general indirecte (IGI) per als establiments del Pas de la Casa a partir de l’1 de febrer, una mesura d’aplicació immediata, sempre que es presenti una sol·licitud formal, per a tots els períodes que coincideixin amb el tancament de la carretera.
Amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega econòmica de les empreses i garantir el manteniment de llocs de treball, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat dues mesures. Per una banda, ajuts directes per a les cotitzacions empresarials de la CASS, i per altra banda, un programa d’avals governamentals per a crèdits vinculats a pèrdues de facturació.
Els ajuts directes per a les cotitzacions empresarials de la CASS estan adreçats als sectors del comerç al detall, la restauració i l’hostaleria situats al Pas de la Casa. Els ajuts s’atorgaran en funció de la reducció d’ingressos respecte al mateix període de l’any anterior. En concret, s’estableix que si s’acredita una pèrdua d’entre el 25% i el 50% de la facturació respecte el mateix mes de l’any anterior, l’ajut serà del 50% de la cotització empresarial a la CASS. I si la caiguda és més del 50% de la facturació, el Govern assumirà el 100% de la cotització empresarial. L’ajut final es determinarà un cop acreditada la reducció d’ingressos del període complet del tall.
Respecte al programa d’avals, aquest s’aplicarà una vegada finalitzada la “crisi” per poder saber l’abast de les pèrdues tal com ha detallat la ministra Marsol. Els crèdits tindran una durada de 24 mesos, inspirats en el model aplicat durant la pandèmia, però amb tràmits simplificats. A més, el Govern assumirà els interessos durant la vigència del crèdit.