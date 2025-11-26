Roger Puig es prepara per a Kaunertal

Roger Puig, a Andorra
Roger Puig, esquiador paraalpí d’Andorra, es troba aquests dies a Kaunertal (Àustria), on realitza un estada de preparació d’alt rendiment de cara a l’inici de la temporada internacional. L’esportista del Principat afronta una setmana d’entrenaments intensius en les disciplines tècniques i de velocitat, amb l’objectiu d’arribar en el seu millor nivell a les primeres competicions del curs.

Durant aquest estatge, Puig combina sessions de gegant, eslàlom i proves de velocitat, aprofitant les condicions òptimes del glaciar austríac i el treball personalitzat amb el seu equip tècnic. L’entrenament a Kaunertal és considerat clau dins la seva preparació anual, atès que permet acumular hores de neu de qualitat durant les últimes setmanes de novembre.

El calendari immediat presenta reptes exigents: el 8 de desembre, Roger Puig disputarà dos supergegants FIS, que serviran de preludi a una supercombinada de la Copa del Món i, posteriorment, dos supergegants més a l’estació d’Steinach am Brenner, també a Àustria. Aquest bloc de proves constitueix el primer test de la temporada i marcarà el ritme de la seva progressió competitiva.

Amb aquesta preparació intensiva, Roger Puig aspira a iniciar la temporada amb solidesa i amb l’objectiu de mantenir-se entre els referents del paraalpí internacional.

Roger Puig, aquest dimecres, a Kaunertal. Foto: Cedida
