Oberta la convocatòria per a accedir als pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Hermus a Encamp

L’Institut Nacional de l’Habitatge (l’INH) ha obert una oferta pública per a adjudicar un total de 20 habitatges de lloguer assequible a l’edifici situat al carrer René Baulard d’Encamp. El procés per a concórrer-hi s’inicia aquest dijous, 27 de novembre, i poden participar a aquesta convocatòria les persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 26 de novembre. La concurrència està oberta fins el 12 de desembre de 2025.
Amb aquesta finalitat i a partir d’aquesta data, en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles, l’INH notificarà directament a cada persona i unitats familiars inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible si compleixen amb els criteris establerts.
Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 20 pisos, 12 d’una habitació i 8 de dues habitacions, i compten amb diferents superfícies i, per tant, també amb diferent preu assequible inicial. Els pisos oscil·len entre els 45 metres quadrats i els 65 metres quadrats, amb un preu públic inicial de 416,27€ i 602,53€, respectivament.
Cal remarcar, però, que la renda que assumiran les persones i unitats familiars adjudicatàries per la cessió de l’ús de l’habitatge és l’equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. Les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge poden ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per a gaudir-ne.
Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible
El procés de valoració d’una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i vista la previsió de properes ofertes públiques, s’encoratja a les persones i les famílies que necessitin d’un habitatge a preu assequible presentin la sol·licitud corresponent per inscriure’s al Registre i així puguin aspirar-ne a una adjudicació.