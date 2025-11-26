L’Andorra Convention Bureau promociona el turisme de negocis davant d’una quinzena d’agències catalanes

L’Andorra Convention Bureau ha celebrat aquesta setmana, a Barcelona, un workshop amb la presència de membres del sector MICE d’Andorra i una selecció d’agències de viatges i organització d’esdeveniments de Catalunya, amb l’objectiu de presentar les novetats de la destinació per a la temporada d’hivern i reforçar les relacions professionals en l’àmbit del turisme de negocis.
Aquesta trobada té com a missió posicionar Andorra com a destinació referent per a congressos, esdeveniments corporatius i incentius, destacant les noves propostes d’hivern que combinen infraestructures especialitzades, allotjaments de qualitat i una oferta d’activitats única.
Hi han participat una onzena d’empreses adherides a l’Andorra Convention Bureau –el Centre de Congressos, Evenia, Unnic, Sport Hotel Hermitage, SkiServeis, Caldea, l’hotel Starc, Grandvalira Resorts, l’Hotel Plaza, l’Andorra Park Hotel o l’Arthotel- i una quinzena d’agències catalanes, entre les quals destaquen Viajes El Corte Inglés, BCD Meetings o BMC Global–. Després de la presentació, els membres del sector i els representants de les agències catalanes han participat en un dinar de networking pensat per a fomentar connexions, generar noves oportunitats de negoci i reforçar les col·laboracions futures.
Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de l’entitat de consolidar Andorra com a destinació ideal per al segment MICE i donar a conèixer els seus actius diferenciadors en una època de l’any especialment atractiva per a incentius i trobades corporatives.
Andorra Convention Bureau
Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb la participació de 33 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.