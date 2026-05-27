Les dades relatives a la violència domèstica i de gènere de 2025 a Andorra

La violència vicària és una forma de violència de gènere (Getty images)

Segons les dades del Departament de Policia, l’any 2025 s’han efectuat un total de 759 intervencions per requeriments telefònics d’àmbit domèstic, un 3,3% menys respecte a l’any 2024 (785). En el mateix període, hi ha hagut un total de 189 infraccions registrades en l’àmbit domèstic i de violència de gènere, un 34,0% més respecte a l’any anterior.

Quant a les detencions amb imputació d’una infracció de caràcter domèstic o violència de gènere, se n’han registrat 59, un 1,7% menys que a l’any anterior. D’aquestes, la majoria, un 86,4%, són a causa de violència física. La majoria dels detinguts són homes (71,2%) i es troben majoritàriament en la franja d’entre 30 i 49 anys (61,0%). El 72,9% dels detinguts per imputació d’infraccions en l’àmbit domèstic i violència de gènere són residents al Principat.

Pel que fa a les víctimes de violència de gènere en procediments amb detinguts en l’àmbit domèstic i violència de gènere, hi ha hagut un total de 61 víctimes al 2025, un 1,6% menys respecte a l’any 2024, quan n’hi va haver 62. D’aquestes, la majoria són de nacionalitat andorrana (18,0%), colombiana (16,4%) i espanyola (11,5%) i es troben majoritàriament en els trams d’edat de 22 a 29 anys (27,9%), 30 a 39 anys (31,1%) i 40 a 49 anys (16,4%).

