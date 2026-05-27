Els grups parlamentaris de Demòcrates, Andorra Endavant i Ciutadans Compromesos han entrat a tràmit una Proposta d’acord per a reforçar les relacions amb França. La proposta defensa la importància de mantenir l’equilibri històric entre els dos estats veïns, França i Espanya. Per aquest motiu, s’insta anar cap a més simetria, “donant un impuls a les relacions amb França” des del Govern, però “fent partícip el Consell General”. La Proposta d’acord s’ha treballat des de la Comissió legislativa d’Exterior, per a ser presentada per tots els grups parlamentaris de la Cambra. A última hora, però, PS i Concòrdia han declinat sumar-s’hi -«malgrat haver estat treballada amb voluntat transversal i compartida«-, i s’ha impulsat des dels grups de la majoria i Andorra Endavant, assenyalen des de Demòcrates.
Aquesta Proposta d’acord sorgeix arran de les trobades periòdiques entre el Consell General i els membres dels Grups d’amistat del Senat i de l’Assemblea Nacional. En aquestes, s’han constatat aspectes a treballar com la disminució dels estudiants que escullen França per a anar a la universitat; el pes -només el 10%- que tenen les importacions de productes de França respecte del total, els problemes de mobilitat, sobretot a l’hivern, o la lluita contra el contraban.
En aquesta línia, el text encomana el Govern a “consolidar nous mecanismes de cooperació” amb França en els àmbits educatiu, sanitari, econòmic, energètic, en infraestructures i en seguretat. Pel que fa a l’educació, s’insta a ampliar els intercanvis educatius i formatius amb la regió veïna d’Occitània, a ampliar els programes de formació continuada a França per als docents andorrans i a seguir impulsant acords per a facilitar l’accés a estudis superiors, entre d’altres. En l’àmbit de la sanitat, es reitera la importància de continuar desenvolupant col·laboracions amb les unitats d’oncologia, geriatria i urgències. En economia, es destaca la importància d’estudiar la viabilitat d’una zona econòmica especial a l’Arieja, per a donar més impuls a les relacions comercials amb Andorra. En energia, es defensen els projectes energètics descarbonitzants per a “augmentar la nostra independència energètica”.
Pel que fa a la lluita contra el contraban, s’insta a continuar col·laborant amb la Policia i Duana francesa, amb projectes com les patrulles mixtes o seguint la traçabilitat de les compres de tabac. Finalment i amb relació a les infraestructures, es referma la necessitat de continuar invertint per a millorar la viabilitat de les carreteres franceses d’accés a Andorra; millorar la connexió ferroviària amb l’estació Andorre-l’Hospitalet; reactivar el projecte d’enllaç ferroviari amb la línia Barcelona-Puigcerdà-Tolosa; preservar l’Acord de viabilitat hivernal que permet a Andorra actuar en territori francès durant períodes d’intenses nevades; i analitzar la possibilitat d’una ruta turística per a bicicletes i de senderisme a la zona del túnel del Port de Rat, a Arcalís, per a comunicar la vall d’Ordino amb la vall d’Auzat.
Finalment, la Proposta d’Acord de DA, CC i AE també insta a la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial per a dur a terme “projectes ambiciosos”, contribuint així “a la configuració d’un Espai Pirinenc”.