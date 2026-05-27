Els adolescents de la Seu alcen la veu contra el bullying i refermen el seu compromís amb la convivència

El Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de la Seu d’Urgell ha celebrat, aquest dimecres, la seva sessió final del curs, una trobada que ha reunit els representants dels diferents centres educatius participants amb l’alcalde Joan Barrera, la regidora de Joventut i d’Educació Christina Moreno, i la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí. La darrera sessió del CMA d’aquest curs 2025-2026 ha estat totalment centrada en eixos cabdals per als adolescents: la convivència, el respecte i la prevenció de l’assetjament escolar.
Un projecte col·laboratiu contra l’assetjament
Durant aquest curs, els joves han treballat intensament al voltant de l’assetjament escolar, una temàtica escollida per ells mateixos a partir de les situacions i preocupacions que detecten en el seu dia a dia. Fruit d’aquest treball, els adolescents han elaborat un manifest propi i han creat un mural col·laboratiu de la mà de l’artista urgellenc BK, plasmant el lema: “El respecte és la base i la unió la nostra força”.
Durant el ple, els participants han compartit profundes reflexions sobre el significat de l’assetjament, posant èmfasi especial en la importància de la comunicació, l’empatia i, sobretot, en el paper actiu que ha de tenir l’observador per a prevenir qualsevol situació de violència o exclusió. En aquest sentit, han remarcat que les persones que pateixen bullying no s’han de sentir soles, subratllant la necessitat de demanar ajut i alçar la veu.
Recursos municipals i suport emocional
En el marc de la sessió, s’ha posat en valor la xarxa de suport emocional i els recursos que l’Ajuntament de la Seu posa a disposició dels joves, com ara la consulta oberta, els serveis de psicologia o les activitats preventives impulsades des de l’Àrea de Joventut. Entre aquestes accions, els joves han destacat molt positivament l’impacte dels tallers immersius, com el de realitat virtual sobre l’assetjament.
Retorn de propostes i millores a la ciutat
La part final d’aquesta sessió plenària s’ha dedicat a repassar el compliment de les propostes formulades en edicions anteriors del CMA. L’equip de govern els ha informat sobre diverses actuacions ja executades o que es troben en fase de desenvolupament, responent a les seves demandes directes com millores en l’enllumenat públic, actuacions i millores a les instal·lacions esportives, reparació de la pista de patinatge i avenços en el projecte de l’Skate Park i continuïtat de l’acampada jove mitjançant la creació d’un grup motor.
Un altaveu de participació ciutadana
Els joves també han valorat molt positivament l’espai que els ofereix el CMA, assegurant que els permet sentir-se escoltats, expressar lliurement les seves opinions i contribuir de manera activa a la transformació de la ciutat. Conceptes com “millora”, “aprenentatge”, “solucions”, “capacitat d’ajudar” o “responsabilitat positiva” han estat els més repetits per a resumir la seva experiència al llarg d’aquest curs escolar.
Per a finalitzar aquest darrer ple CMA d’enguany, l’alcalde de la Seu Joan Barrera ha agraït l’alta implicació i maduresa dels adolescents, manifestant l’orgull de la ciutat per la seva capacitat d’anàlisi. Així mateix, els ha encoratjat “a continuar trencant el silenci i a seguir construint espais de participació activa de cara al futur”.
Com a tancament simbòlic d’aquest profitós curs, tots els membres del CMA han rebut una ampolla reutilitzable amb missatges de lluita contra el bullying que han elaborat els nois i les noies que el conformen.